Ummo, il nuovo singolo è Blu: anteprima video

Si intitola Blu il nuovo singolo degli Ummo: qui potete vederlo in anteprima

Gli Ummo aprono un nuovo capitolo della loro carriera ritornando sui propri passi,

spogliandosi del rock che li aveva contraddistinti nel secondo album e vestendosi di

un raffinato Pop. Dal loro pianeta alieno ritornano sulla Terra con un nuovo singolo

dal titolo BLU, affiancato da un videoclip molto particolare, suggestivo ed evocativo

che ben sposa l’originale mood della band. Il video che porta la firma del regista

Giovanni Bufalini (direttore della sezione cinema del Centro Romano di Fotografia e

Cinema) è un exploit di emozioni, sensazioni e ricordi in cui il colore BLU scivola

dolcemente tra immagini e musica.

Gli Ummo dicono di provenire da un’altra galassia e hanno iniziato sette anni fa a

farci ascoltare le loro eclettiche canzoni giocando con vari generi musicali, passando

dal pop al rock, dal new metal all’electro-pop, sino ad arrivare alla classica.

Tantissimi concerti in Italia negli anni e un tour anche nell’Europa dell’Est e quando

viene chiesto loro come fanno a districarsi nella giungla della discografia italiana

senza regole, semplicemente rispondono che l’importante è comporre, suonare,

divertirsi e soprattuto esorcizzare i propri demoni, il proprio dolore tramite la musica

e la forte amicizia che li lega. Molti i riconoscimenti nazionali, vittorie in vari contest

musicali e radiofonici, tra cui Miglior Band Abruzzo nell’Arezzo Wave 2019, sei

singoli nelle radio italiane e ultimamente anche una esibizione su Rai Radio Uno e

addirittura concerti con orchestre e cori polifonici di musica classica rivisitando i

brani dei primi due album.

Oggi si presentano in anteprima nazionale con questo nuovo singolo in attesa del

terzo album che uscirà per il prossimo Autunno. Il frontman degli Ummo, Cristiano

Romanelli, tiene a sottolineare che la loro musica contiene un messaggio sincero di

speranza, un inno all’amore, un invito a lasciarsi andare e a prendere in mano i propri

sogni per realizzarli, perché dentro ognuno di noi c’è un universo e ogni anima

andrebbe ascoltata e rispettata! E continua, parlando del video, che la band ha voluto

rappresentare una personalissima “Rapsodia in BLU” per omaggiare non solo la

musica e la danza, ma anche il Cinema del passato che esisterà sempre nei cuori di

tutti.

Non una metafora quindi, ma una vera e propria rinascita che si conferma come uno

stile di vita ispirato dalla bellezza dei grandi artisti del secolo scorso, proiettandosi

però nel futuro, senza mai arrendersi. Ed è proprio grazie a questa filosofia che gli

Ummo sin dall’inizio hanno cercato di creare un rapporto vero e profondo con il

pubblico, concerto dopo concerto, come se fossero una grande famiglia cui far parte,

una famiglia aliena senza alcun pregiudizio.

“Non bisogna mai dimenticare che in questo folle mondo la magia esiste e noi Ummo

non smetteremo mai di crederci!”