Ferdinando Riontino, arriva "Sotto il sole" tra rock e amore

Giovane, talentuoso, anticonformista. Ha soprattutto voglia di farsi ascoltare Ferdinando Riontino, anche se il suo è uno stare fuori dal coro per vocazione e per gioco. Le cose da dire però non gli mancano ed ecco "Sotto il Sole", il singolo che arriva dopo il successo di due anni fa di "Abbiamo scelto te".

"Nella vita ci prefiggiamo degli obiettivi e lavoriamo per raggiungerli ma alla fine non siamo soddisfatti di quanto abbiamo dato e quanto ricevuto- dice Riontino- questa canzone non è che la metafora di questo squilibrio tra il dare e l'avere: a te le rose a me le spine "!

E se il caos è continua fonte di immaginazione per questo ragazzo originario di Zapponeta (FG) salvato da una chitarra dalle bravate con gli amici, è ora arrivato il tempo di mettere a frutto una passione che è anche talento.

Dal 2009 al 2014 con il gruppo Riders on the Storm si esibisce in tour in vari locali della Puglia come cover dei Doors.

Dal 2014 si concentra sulla scrittura e intraprende un proprio percorso autoriale traendo ispirazione da artisti italiani come Battisti, Rino Gaetano, Guccini, De Andrè, Ivan Graziani, Fanigliuolo, ma anche J-Ax, Willie il Peyote, Caparezza.

Risale al 2017 la prima pubblicazione di inediti con il singolo “Gocce di Barbera - (Santa Palacina)”, seguito poi dal videoclip “Cloroformio” nell’agosto 2017 e “Barcollo” nel settembre dello stesso anno con la regia di Maria Grazia Cucinotta e Andrea Salvi. A dicembre 2018 per il lancio del nuovo singolo "Abbiamo scelto te" si esibisce con anteprime live a Milano, Roma, Barletta e Napoli.

Ora il ritorno con una musica impregnata di rock italiano, un timbro graffiante e una vena sarcastica.