Bugo ed Ermal Meta, nel video di "Mi Manca" c'è Ambra Angiolini

Per il singolo “Mi manca” in coppia con Ermal Meta, Bugo lancia il video con protagonista Ambra Angiolini

Oltre 175 mila visualizzazioni in pochi giorni per il video di “Mi manca”, nuovo singolo di Bugo in collaborazione con Ermal Meta (il ritorno in studio del cantautore). La canzone fa parte dell’album “Cristian Bugatti” e la protagonista del videoclip è Ambra Angiolini (FOTO). L’attrice compare in bianco e nero in un profondo e suggestivo primo piano. Grazie alle sue capacità attoriali, Ambra Angiolini esprime pienamente i sentimenti del nostalgico brano e “doppia” anche alcuni versi con le voci di Bugo ed Ermal Meta (FOTO). Il cantautore di “Sincero” ha commentato sui social il video: “È il momento di scoppiare di nostalgia. Grazie a Ambra e Ermal per quello che mi avete regalato”.

Le parole di Ambra Angiolini

Anche Ambra Angiolini ha voluto commentare il video “Mi manca” ringraziando Bugo, Ermal Meta (i video più visti) e il regista: “Quando ho ascoltato questo pezzo ho sentito subito la voglia di tornare a ‘sporcarmi di prato’ senza dimenticare la faccia che ho adesso. Che passino pure gli anni e che si vedano solo fuori...”. L’attrice ha poi continuato con i ringraziamenti: “Grazie a Bugo per avermi prestato le parole, i pensieri e la musica. E per la voce grazie anche ad Ermal, finalmente penso e canto bene! Grazie ad Eros G per avermi dato la possibilità di andare senza filtri ed a Marco Montanari per aver fatto tutto il resto”. In uno scambio social, Ermal Meta (le frasi più belle delle sue canzoni) ha definito Ambra Angiolini una “protagonista sublime”, mentre l’attrice ha replicato: “Tu sei il prato e tutto quello che fai succedere cantando”.