Steve Priest, bassista della storica band inglese Sweet, si è spento all'età di 72 anni. A darne l'annuncio, sulla pagina Facebook del gruppo glam rock, il leader della formazione Andy Scott. Priest aveva militato negli Sweet dal 1968 al 1981, diventandone il cantante principale.

"Il miglior bassista con cui abbia suonato"



"Sono a pezzi - scrive Andy Scott - Steve Priest è morto. Sua moglie Maureen e io siamo rimasti in contatto e anche se la sua salute stava peggiorando, non ho mai pensato che sarebbe arrivato questo momento. Mai". Il chitarrista degli Sweet ha rivolto un pensiero alla famiglia di Priest e ha poi aggiunto: "Era il migior bassista con cui abbia mai suonato. Il casino che abbiamo fatto come band era così potente". Ricordando gli esordi esplosivi del gruppo, Scott ha concluso il suo ricordo dell'amico aggiungendo: "Riposa in pace fratello. Tutto il mio amore".