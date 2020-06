Dal 18 giugno sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming A Love so Beautiful, brano di Roy Orbison del 1988 che Mauro Di Maggio ha reinterpretato in chiave intima, moderna ed emozionale. Potete vedere in anteprima il video, girato sull'Appia Antica, accompagnato da un testo orginale dell'artista

È da qualche anno che non ci si vedeva…

Dopo aver trascorso circa un decennio tra canzoni, album, concerti, ho voluto dedicarmi anche ad altri aspetti sempre nell’ambito musicale. In particolare alla produzione. Quindi ho studiato e perfezionato questa arte concentrandomi sulla realizzazione, tra le varie cose, di colonne sonore che ultimamente ho composto per alcuni spettacoli teatrali come “Piccoli Crimini Coniugali” con Michele Placido e Anna Bonaiuto per la regia Michele Placido, “Balkan Burger” di Stefano Massini con Ambra Angiolini, “Il Nodo” Regia Serena Sinigaglia con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno.



Ma ecco che il forte desiderio di tornare a scrivere, realizzare e cantare nuove canzoni si fa più forte che mai! Allora comincio subito a scrivere e a raccontare nuove avventure! Sono così nate le nuove canzoni. Un po’ sfacciate, un po’ scanzonate ma più vive che mai. Ora, nel mentre che lavoro alla loro realizzazione, è arrivato un periodo inaspettato. Quindi ci vuole pazienza? Va bene…per l’uscita del nuovo album aspettiamo! Ma perché non omaggiare la musica lo stesso, mi son detto. E da qui l’idea di pazientare sì, ma con la magia della musica. La musica che unisce il tempo dei secoli e che lo annulla allo stesso modo. Qui occorre che io canti A Love So Beautiful!

Ho scoperto questa meravigliosa canzone di Roy Orbison ed è stato amore a primo ascolto. La sua melodia così dolce e classica ha toccato le mie corde e loro hanno risuonato con forte emozione. Non ho mai interpretato brani che non fossero scritti da me sino a ora, quando ho ascoltato questa canzone, ho sentito il desiderio di scriverne una simile, ma poi ho pensato che avrei potuto offrire una nuova veste pur sempre magica a questa grandiosa opera. Spero di esserci riuscito!



Il videoclip è girato nell’idilliaco e storico contesto romano della Via Appia Antica.

Una via monumentale romana. Una via che si trova proprio sotto casa mia dove spesso vado a respirare il profumo del tempo. I resti della antica vita romana avvolti dalla natura che sempre torna a predominare su se stessa, che colora di verde e contorna di bellezza ogni aspetto della vita. Questa via romana, che ha più di 2000 anni, ha abbracciato me e A Love So Beautiful! La mia nuova pubblicazione è rivolta a tutte quelle persone che in questi anni non hanno mai smesso di manifestarmi il loro grande affetto. Che hanno sempre ascoltato e condiviso le mie canzoni. Che mi hanno raccontato le loro esperienze in tutti i modi anche i più divertenti, come le famose “stories”. Proprio qualche giorno fa una nota influencer, Camihawke, ne ha fatta una su la mia canzone Non Ti Voglio Fermare. Questo brano è anche per tutti coloro che amano la gioia di vivere e che sanno ritrovarla in una canzone. Una semplice canzone, che per diventare semplice, ha risolto ogni complessità trasformandola in pura emozione. La pura emozione che ho vissuto e che vivo io quando canto e ascolto canzoni come questa.