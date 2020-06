Alanis Morissette, i 5 video più visti

Dal debutto con “Alanis” nel 1991 all’exploit internazionale con “Jagged Little Pill” fino agli ultimi successi messi a segno. La carriera di Alanis Morissette (FOTO) è costellata da record, riconoscimenti e canzoni che hanno segnato intere generazioni. Sette Grammy Award in carriera e due nomination ai Golden Globe non bastano per capire l’importanza della cantautrice canadese naturalizzata statunitense. Artista legata a doppio filo con gli anni ‘90 ha sfruttato al meglio il potere dei video musicali, divenuti fondamentali in quell’epoca. “You Oughta Know” cambiò la storia della sua carriera quando il video della canzone iniziò ad essere diffuso ripetutamente da MTV. Stesso discorso per i successivi video prodotti per i singoli estratti da “Jagged Little Pill”, un successo senza precedenti. Furono oltre 30 milioni le copie vendute dell’album in tutto il mondo e anche i video più visti di Alanis Morrissette rispecchiano quel clamoroso exploit. Nella top 5 ben quattro sono canzoni tratte da quel disco:

Ironic

Thank U

You Oughta Know

Head Over Feet

Hand In My Pocket

Il più grande successo della sua carriera ((le canzoni più famose) è senza ombra di dubbio “Ironic”. La canzone è stata pubblicata nel 1996 come quarto estratto da “Jagged Little Pill” e da più parti è considerata tra i brani simbolo degli ‘90. Stesso discorso per il video che vede protagonista Alanis Morissette in un viaggio in auto con molteplici versioni di se stessa. Quando l'automobile si ferma, la cantante scende dal veicolo e si scopre che in realtà era sola. Il video ha ad oggi oltre 145 milioni di visualizzazioni.