(dis)amore, il nuovo concept album dei Perturbazione

“È scritto come un film, nel senso che ci siamo mossi come dentro un appartamento con due protagonisti che si conoscono, convivono e alla fine della storia si lasciano ma per poi dirsi che amore e disamore sono come un tutt’uno nella nostra sfera emotiva, è come pensare alla luce senza le ombre” .



Così Tommaso Cerasuolo ospite di Sky Tg24, racconta “(dis)amore” un concept album, 23 brani per mettere in musica l’amore o meglio una storia d’amore, in tutti i suoi aspetti. Si tratta dell’ottavo disco in studio della band. L’intervista è stata anche l’occasione per sapere come l’artista abbia vissuto il periodo di emergenza sanitaria, senza dimenticare quanto stia accadendo negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Il cantante si schiera con chi dice no alla violenza e al razzismo, sottolineando come l’odio passi anche via web,