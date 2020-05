Liam Gallagher e Robbie Williams, lo scambio di tweet virale

Uno scambio di tweet ha sancito la pace tra Liam Gallagher e Robbie Williams (FOTO). I due artisti sono stati protagonisti di numerosi battibecchi sfociati anche in una sfiorata rissa ai Brit Awards del 2000. Dall’amicizia nei primi anni della loro carriera fino agli attacchi a mezzo stampa che hanno portato ad una rivalità “celebrata” spesso dai tabloid inglesi. Appena una settimana fa Robbie Williams aveva ulteriormente alimentato lo scontro parlando in un’intervista dei fratelli Gallagher e degli Oasis. Secondo l’autore di “Angels” e “Rock Dj” il successo della band britpop non è stato così clamoroso: “Gli Oasis hanno avuto una carriera decente in America, non una carriera grandiosa” ha dichiarato Robbie Williams. Ha poi sottolineato come Noel si sia anche esibito con gli Snow Patrol in America ma non a un livello così importante. Ha poi concluso: “Non è vero che ha fatto successo in America, è appena andata bene”.

I tweet di pace tra Liam Gallagher e Robbie Williams

Nella stessa intervista Robbie Williams aveva anche dato giudizi non eccezionali su Liam Gallagher e i Beady Eye: “Liam non è una delle stelle più grandi del mondo. Ha dato vita ai Beady Eye e, a dire il vero, le canzoni non erano molto buone, è così semplice. L'idea e il concetto dell'intera cosa non erano molto buone”. Insomma tutto lasciava presagire all’ennesimo scambio di critiche e commenti eccessivi tipici della lotta tra le due popstar come quando Noel chiamò l’ex Take That “ballerino grasso” e invece Liam Gallagher ha deciso di sorprendere tutti. L’ex Oasis ha scritto un tweet (sempre nel suo stile) esprimendo il suo dispiacere per la malattia del padre di Robbie Williams, affetto dal morbo di Parkinson: "Hey Robbie Balboa, ho sentito le news sulla tua famiglia, mi dispiace». Non si è fatta attendere la risposta di Robbie Williams che ha accolto con grande piacere le parole del suo ex rivale: «Fratello. Questo significa molto per me. Continua ad essere celeste, il mondo ha bisogno di te. Il tuo fan Rob".