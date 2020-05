Il piccolo Riccardino canta Vasco Rossi. VIDEO

Vasco Rossi posta sui suoi social un video di un suo giovanissimo fan che diventa virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti.



Il merito è di un bimbo di tre anni, Riccardino che ha da subito capito di avere una grande passione per il Blasco. Nel video si cimenta in una delle canzoni forse più difficili e amate del rocker di Zocca, Cosa succede in citta, che lo nomina 'giovane leone' aggiungendo 'siamo noi quelli più stanchi, siamo noi che dovremo andare avanti'.



Oltre 30 anni separano l'uscita del disco dal piccolo Riccardo Rossignoli, ma come spesso accade con le canzoni del Blasco, il brano è sempre attuale e più che mai vivo.



Sulla pagina Instagram di Vasco Rossi, l'esibizione di Riccardino, fino ad ora, ha raccolto circa 2.700 commenti mentre su Facebook le visualizzazioni sono, al

momento, oltre 410 mila e i commenti 1.300.