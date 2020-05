33 anni di Time in Jazz, la dedica a Ezio Bosso

Time in jazz per far ripartire lo spettacolo, il festival nato a Berchidda e ideato dal musicista Paolo Fresu va avanti anche per dare un segnale di ripresa. E’ la 33ma edizione e si svolgerà come di consueto ad agosto. Il titolo di quest’anno è Anima-anemos. Ma è intenzione degli organizzatori dedicare l'appuntamento a Ezio Bosso, (la sua carriera in 15 foto), l'artista scomparso nei giorni scorsi, protagonista delle passate stagioni del festival. La rassegna sarà dedicata anche allo scrittore Gianni Rodari. Tra gli artisti in cartellone Rita Marcotulli, Daniele Silvestri, Fabio Concato, Cristina Zavalloni, Antonello Salis. E si esibirà lo stesso fondatore del festival con il suo quintetto storico.