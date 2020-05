The Royal State, il singolo è Black Sails: ANTEPRIMA VIDEO

Black Sails è il, nuovo singolo di The Royal State tratto dall'album Off The Shore. Potete vedere il video in anteprima accompagnato da un testo esclusivo di presentazione scritto da Federico Pegan in arte...The Royal State

The Royal State è un pensiero che mi entra in testa verso la fine del 2017, dopo 8 anni come batterista nella mia prima band e diverse altre esperienze in gruppi che hanno avuto vita breve.

La voglia di continuare a suonare e comporre musica era talmente tanta che, nonostante fino a quel momento mi fossi solo occupato solo della parte "batteristica" delle canzoni, ho deciso di provare a scrivere dei brani dalla A alla Z, cercando di buttare giù una partitura anche per tutti gli altri strumenti, cosa per me complicata perché non avevo idea di come si suonassero.

Ho iniziato così a scrivere musica con programmi di composizione al computer molto basici e alla portata di tutti.

Il risultato è stato abbastanza soddisfacente sin dall'inizio, cosi con un po' di timidezza ho fatto ascoltare i brani a coloro che per primi mi hanno supportato in questo nuovo progetto.

Incoraggiato dal loro riscontro positivo, ho deciso di proseguire con la scrittura: forse questa volta non mi sarebbe bastato restare in "seconda fila" alla batteria, oltretutto probabilmente nessuno a parte me aveva chiara l’idea di come queste canzoni dovessero essere presentate ad un pubblico.

Ho riacceso così la mia voce, utilizzata in passato solo per dei cori nella registrazione di qualche disco, e la cosa dopo un po' ha decisamente cominciato a funzionare.

Durante il percorso di raggiungimento di un mio proprio stile vocale e di definizione del genere musicale, è stato di fondamentale importanza l’ascolto di artisti come Dallas Green, Ben Harper e Jon Bryant, tanto è vero che durante le prime prove mi sono sentito molto a disagio nel solo cantare senza avere uno strumento in mano che tenesse a bada gli impacciatissimi movimenti del mio corpo, e da lì la decisione di diventare anche chitarrista ritmico.

Dopo vari mesi di assestamento ho iniziato ad avere le idee più chiare su come si canta, come si suona la chitarra e come si compone, e di conseguenza ho iniziato a capire bene anche di quali musicisti avevo bisogno: in poco tempo ho messo su la band che tutt'ora mi accompagna durante i live.

Così nel Marzo 2018 The Royal State prende una forma definitiva ed iniziano ad uscire delle vere e proprie composizioni originali.

Primissima tra tutte Black Sails, il singolo che presento oggi, il brano più importante dell’album, che racconta proprio di tutto quello che è stato il percorso per arrivare a questo momento.

Parla di una fase di transizione da una zona comfort ad un salto nel buio nel quale l’esito è assolutamente incerto, esprimendo sensazioni di totale paura, ma anche di fascino e curiosità verso quello che potrebbe essere un risvolto positivo della mia esistenza.

Il tutto condito da uno scenario marinaresco di immaginazione.

Il progetto si è così evoluto in uno stile musicale alternative rock folk, che mi ha portato ad un’intensa attività live partita da Roma, mia città natale, fino ad arrivare ad un tour europeo nel Febbraio 2020.



Il brano è tratto dal mio primo LP “Off The Shore” in uscita il 23 Maggio 2020 per Maninalto! Records e sotto la produzione dell’amico decennale Vincenzo Mario Cristi (Vanilla Sky).