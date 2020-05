Roger Waters accusa David Gilmour di averlo bandito dal sito

Roger Waters attacca David Gilmour in un video pubblicato su YouTube, l’ennesima querelle per gli ex Pink Floyd

Si riaccende la faida tra Roger Waters e David Gilmour, ex membri dei Pink Floyd (LE CANZONI PIU’ FAMOSE). Tutto nasce da un video pubblicato da Waters su YouTube dove afferma che il suo collega gli abbia proibito di promuovere il suo lavoro da solista e le sue attività sul sito Web e sui canali dei social media dei Pink Floyd . La sua accusa arriva dopo aver notato che doveva pubblicare una versione socialmente distanziata di "Mother".

L’attacco di Roger Waters a David Gilmour approfondimento The Dark Side of The Moon, storia dell'album dei Pink Floyd Nel lungo video pubblicato da Roger Waters, l’artista ringrazia tutti i fan dei Pink Floyd per tutti i bellissimi commenti sulla nuova versione di “Mother” fatta insieme alla sua band: “È stato molto divertente e mi ha ricordato quanto mi mancano”. Poi attacca: “E questo mi ha fatto pensare: molti di voi discutono su quale sia la loro versione di “Mother” e questo mi scalda il cuore ma fa anche sorgere una domanda. Perché quel video non è disponibile sul sito dei Pink Floyd? La risposta è che sul sito non c'è niente di mio: David Gilmour mi ha bandito dai canali dei Pink Floyd”. Roger Waters prosegue poi spiegando di aver organizzato, circa un anno fa, un summit per trovare un accordo con i membri ancora in vita dei Pink Floyd. L’artista spiega di aver fatto diverse proposte ma che non hanno portato a nulla. “Se più di 40 milioni di voi sono iscritti al sito, è grazie a tutto il lavoro che noi cinque insieme abbiamo creato, una delle cose che avevo chiesto era di avere tutti uguale accesso alla pagina e ai social per condividere i nostri progetti, mi sembra una cosa giusta”.