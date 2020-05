Europe Shine a Light celebra la musica. Le nostre pagelle

L'INTERVISTA A DIODATO



Il Covid 19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha fermato l'Eurovision Song Contest ma non la voglia di musica. Che entrerà nelle nostre case con un altro nome, un altro vestito ma con la stessa allegria di sempre. Va in scena l'Europe Shine a Light e l'Italia è rappresentata da Diodato con quell'inno alla vita che si chiama Fai Rumore CHe ha vinto il Festival di Sanremo e che per l'occasione ha eseguito in una Arena di verona suggestivamente deserta. Ma ci saranno anche Mamhood, Francesca Michielin, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Il Volo e Albano. Qui le nostre pagelle.



DIODATO VOTO: 10

Ammetto che lo ho molto invidiato quando lo ho visto passeggiare in una piazza Bra deserta, io che in estate ho lì una domiciliazione onoraria visto che è meta costante di concerti da anni e che quest'anno, temo, potrà essere solo destinazione di una gita di piacere, per un risotto all'amarone e un calice di Valpolicella. Ma quello che è sorprendente è come l'esibizione di Antonio Diodato nel vuoto di quelle gradinate abbia suonato con la pienezza di un sold out. E proprio vero che se il tuo pensiero è...Fai rumore...è il cuore che lo fa. La folla è un dolce eco! La lode manca perché in questa serata va per acclamazione a Mimmo Modugno, il visionario della musica italiana.



DIODATO BIS: VOTO 10-

Quando ho scritto Fai Rumore pensavA a una cosa diversa rispetto a quello che è accaduto nei balconi. Dice che i tempi più duri sono quelli delle grandi opportunità e spera ci sia il tempo per ripensare alle nostre vite e alle nostre scelte. E poi prende la chitarra, sempre in quell'Arena palpitante di silenzio dove i sogni nascono, muoiono e poi restano nell'aria, e omaggia Domenico Modugno. Per restare in sintonia...hai capito l'incanto? Il meno è per non farlo passare per un secchuione.



MAMHOOD: 6+

Pochi secondi dell'esibizione del 2019, dove a Tel Aviv, è arrivato sul podio e racconta che non gli sembrava vero che tutti cantassero la sua Soldi. Un aneddoto, un consiglio a Diodato e il tempo è scaduto.



DOMENICO MODUGNO: 10 E LODE

Nel 1958 andò con Nel Blu Dipinto di Blu. E già quella è una vittoria. E' onirico, visionario, moderno, futuro. Una lode è pure poco.



JOHNNY LOGAN: 6-

E' mister Eurovision non per antonomasia ma per meriti acquisiti. Lo ha vinto due volte da artista e una da autore e sempre da autotre ha anche un secondo posto. What's another year è il brano con cui questo irlandese con i capelli di zucchero filato vinse nel 1980. Non ci aspettavamo Mick Jagger ma almeno non vederlo statuario.



FRANCESCO GABBANI: 7

Un po' Fred Buscaglione, un po' Clark Gable, un po' Humphrey Bogart nella realtà Francesco Gabbani. Che bello rivedere il suo Eurovision con Occidentali's Karma. Ha testi profondi che meritano più ascolti. il solo, a mia memoria, che del sudore ha fatto lirismo.



ERMAL META E FABRIZIO MORO: 9

Quell'abbraccio sul palco era qualcosa di più di un...abbraccio. Era un palco internazionale da conquistare ed essere in due dava più forza. Uno scarico emotivo che ha loro permesso di sedurre una platea internazionale. Non mi avete fatto niente è una frase da tenere, in questi momenti difficili (ma anche dopo) nella tasca a destra in alto.



FRANCESCA MICHIELIN: 9

Da Bassano del Grappa a Stoccolma in sei tappe per colmare i Sei gradi di Separazione. Per lei una emozione partecipare all'Eurofestival nella città degli Abba (ha anche comprato l'acqua con lo stesso nome). Per me la conferma che resta una rivoluzionaria: ha avuto più idee lei in una manciata di anni che artisti col doppio della sua età in una vita.



HURRICANE: 6-

Se si usasse ancora la carta a carbone loro sarebbe una copia sbiadita all'ennesimo passaggio. Una dance datata con per tre modelle con una bella voce. La Serbia opta per la seduzione facile ma effimera.