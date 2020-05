A Casa Con...sei giorni in compagnia di playlist speciali

Un'altra settimana speciale (e in esclusiva) su Apple Music. Arrivano infatti sei playlist italiane dal titolo A casa con… create da alcuni fra i più grandi artisti del panorama italiano: Cesare Cremonini, Elisa, Emma, Fedez, Tiziano Ferro e Negramaro.



Le playlist vanno ad arricchire la speciale room A casa con Apple Music (apple.co/cometogether) popolata da playlist di Billie Eilish, Harry Styles, J Balvin, John Legent, Rosalìa, Beastie Boys e altri ancora, che da settimane intrattengono gli utenti in lockdown con una imperdibile selezione di contenuti musicali pensati per superare questo momento. I sei big Italiani hanno deciso di condividere con gli utenti di Apple Music una selezione di canzoni che li sta aiutando a passare la quarantena nella speranza che siano di sollievo anche per i loro fan.

A casa con Cesare Cremonini

spazia fra i grandi della storia come Elvis Presley, i Beatles e Johnny Cash; Lui stesso promette su twitter "una playlist che vi farà impazzire. Ritorniamo negli anni 50 dove il rock’n’roll ha influenzato stili di vita, moda, atteggiamenti e linguaggio".

A casa con Emma offre una seleziona ad alto tasso energetico con i Prodigy, Outkast e Rosalìa.

A casa con Fedez è un viaggio musicale eclettico dai Blink182 ai Nirvana passando per il grande Fabrizio De Andrè.

A casa con Tiziano Ferro è caratterizzata da un mood spensierato e sexy grazie alle canzoni di Lizzo, Justin Timberlake e Madonna.

A casa con Negramaro piena di passione e calore con brani dei One Republic, Eminem e l’indimenticabile Lucio Dalla.