The Kolors, il nuovo singolo è "Non è vero"

Dopo “Los Angeles” con Guè Pequeno e la hit “Pensare male” con Elodie, i The Kolors ( le canzoni più famose ) annunciano l’uscita del nuovo singolo “ Non è vero ”. Stash, leader e frontman del gruppo, ne ha parlato sui social svelando che da venerdì 15 maggio sarà possibile ascoltare il nuovo brano scritto insieme a Davide Petrella. La produzione è dello stesso Stash con Daddy’s Groove. Per il cantautore si tratta di un pezzo dove si sentono tutte le origini del gruppo: “Un pezzo che non ha paura di non seguire tendenze. Un pezzo sfrontato e testardo . Un pezzo Disco Funk tutto suonato nel 2020... eh si, fa strano dire “tutto suonato”, ma in questi anni la musica si suona sempre meno. Un paradosso”. Il lungo post di Stash ( scopri le curiosità ) permette anche di conoscere un piccolo omaggio a Pino Daniele e alle sue sonorità.

L’omaggio a Pino Daniele

Il frontman dei The Kolors scrive che tutto il gruppo andava a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e si svegliava con l’album “Nero a Metà” in sottofondo: “Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese”. Infine sottolinea come “Non è vero” sia un pezzo che affonda le radici nel funk di fine anni settanta: “Tutto è suonato per davvero! Sembra che la scena mondiale stia dando una speranza concreta alla musica 'suonata'...e noi non vediamo l’ora”.

Gli ultimi successi dei The Kolors

Non si hanno notizie su un possibile nuovo album dei The Kolors dopo la pubblicazione di “Non è vero”. Dopo l’uscita di “You”, terzo disco in carriera, il gruppo si è dedicato ai live e alla realizzazione di singoli. Nel 2018 hanno pubblicato “Come le onde” in collaborazione con J-Ax, nel 2019 è stato il turno di “Pensare male” con Elodie e “Los Angeles” con Gué Pequeno. In particolare “Pensare male” è stato certificato disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute ed è rimasta per tre settimane al numero uno della classifica Earone dei brani più ascoltati della settimana. I The Kolors sono Antonio Stash Fiordispino, Daniele Mona e Alex Fiordispino. Il successo arriva nel 2015 dopo una lunga gavetta grazie alla vittoria di “Amici di Maria De Filippi”. Il loro singolo “Everytime” conquista il disco di platino, mentre l’album “Out” supera le 200 mila copie vendute.