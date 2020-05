Nameless Music Festival: annunciato il rinvio al 2021

Anche il Nameless Music Festival ha dovuto fare conti amari con il prolungarsi dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Inizialmente, i quattro giorni di concerti in programma per il 2020 avrebbero dovuto andare in scena dal 30 maggio al 2 giugno, ma con l’insorgere della pandemia gli organizzatori avevano poi optato per un rinvio dal 27 al 30 agosto. Purtroppo, davanti alle attuali condizioni ancora non rassicuranti, il festival di musica elettronica è stato ulteriormente posticipato: l’ottava edizione non si terrà nel 2020, ma dal 29 maggio all’1 giugno 2021. Nella lineup 2020 erano già stati confermati molti nomi, anche internazionali, tra cui DJ Snake, Steve Aoki, Marracash, Benny Benassi, Boys Noize e tanti altri.

Il Nameless Music Festival tornerà nel 2021: il messaggio degli organizzatori

Quest’anno il Nameless Music Festival avrebbe dovuto tenersi dal 30 maggio al 2 giugno in una nuova location, ad Annone di Brianza, in provincia di Lecco, ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i piani. Ed ecco arrivare prima il rinvio a fine agosto, poi la definitiva cancellazione dell’edizione 2020. Per tornare sotto ai palchi del festival si dovrà aspettare il prossimo anno: le nuove date dell’ottava edizione sono state fissate dal 29 maggio all’1 giugno 2021. Nel darne comunicazione, gli organizzatori hanno spiegato la loro scelta: «Abbiamo atteso, e sperato, che la situazione d’emergenza migliorasse e potessimo trovarci tutti insieme a fine agosto. Purtroppo, come potrete intuire, non sussistono le condizioni necessarie per la programmazione e lo svolgimento dell’edizione di Nameless 2020, che dobbiamo quindi, a malincuore, spostare al 29/30/31 maggio e 1 giugno 2021». Dopo i ringraziamenti al proprio pubblico per la vicinanza, il supporto e la fiducia riposta nel festival, arriva la comunicazione per tutti coloro già in possesso dei biglietti: «I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date o, a scelta, saranno convertiti in voucher che potrete utilizzare per l’edizione 2022 (ai sensi dell’art. 88 dl. 17/03/2020 n.18)». Tutti i dettagli verranno comunicati via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase d’acquisto. Con grande nostalgia lo staff del Nameless ricorda i momenti di divertimento, musica e condivisione degli anni passati, promettendo un ritorno in grande e prendendo in prestito le parole di Victor Hugo: “finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole”.