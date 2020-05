Mario Lavezzi, le canzoni scritte dal cantautore

Oltre 50 anni di carriera per Mario Lavezzi tra i cantautori più importanti della musica italiana. Il music maker per antonomasia che ha collaborato con innumerevoli artisti in qualità di compositore, musicista, cantautore, produttore, arrangiatore, talent-scout e promotore. Tante hit in carriera, tante canzoni che hanno segnato la storia della discografia italiana ma soprattutto uno “star maker” sul modello di Quincy Jones. Dall’incontro con Battisti e Mogol alle collaborazioni con Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Raf, Mango, Gianni Bella, Luca Carboni, Biagio Antonacci, Cristiano De Andrè. Soprattutto produttore di prime donne della canzone italiana in particolare con Ornella Vanoni con cui ha intrecciato una lunga collaborazione. Nel suo curriculum anche successi firmati e/o prodotti per Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Loretta Goggi e Alexia con cui ha condiviso il palco del Festival di Sanremo 2009, la sua prima e unica volta. Ma l’importanza di Mario Lavezzi è totale nel mondo della musica grazie alle numerose azioni a tutela del diritto d’autore all’interno di associazioni ed istituzioni. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in ambito istituzionale ricordiamo l’Ambrogino d’Oro (onorificenza conferita dal Comune di Milano). Per conoscere meglio la carriera e la storia di Mario Lavezzi, ecco cinque canzoni scritte da lui e che hanno conquistato le classifiche:

Vita (per Lucio Dalla e Gianni Morandi)

Stella Gemella (per Eros Ramazzotti)

E la luna bussò (per Loredana Bertè)

In alto mare (per Loredana Bertè)

Torneranno gli angeli (per Fiorella Mannoia)

Vita

“Vita” è stato scritto da Mario Lavezzi e Mogol e fa parte dell’album “Dalla/Morandi” che ha rilanciato in particolare la carriera di Gianni Morandi. Pubblicato nella primavera del 1988, il brano era stato inizialmente proposto a Mina con la frase iniziale "Cara in te ci credo". Dopo il rifiuto della Tigre di Cremona, Mogol scelse di proporla a Lucio Dalla e così venne cambiato l’incipit.

Stella Gemella

Pubblicata nel 1996, “Stella Gemella” è una canzone portata al successo da Eros Ramazzotti e scritta dallo stesso cantautore con Adelio Cogliati, Vladimiro Tosetto e Mario Lavezzi. Il brano contribuì al grande riscontro ottenuto dall’album “Dove c’è musica” che ha venduto oltre 7 milioni di copie. La canzone è stata poi ripresa da Laura Pausini che ha anche dato vita alla versione spagnola “Estrella gemela”. Precedentemente I Gemelli Diversi avevano utilizzato una parte del brano per la loro canzone “Anima gemella”. Il video della canzone è stato diretto da Giuseppe Tornatore.

E la luna bussò

“E la luna bussò” è tra i più grandi successi di Loredana Bertè. Pubblicata nell’estate 1979, la canzone entrò nelle classifiche di Spagna, Germania, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e America del Sud. Si tratta del più importante successo commerciale di Loredana Bertè dopo “Non sono una signora”. “E la luna bussò” è stata scritta da Mario Lavezzi (produttore e anche arrangiatore del brano con Anthony Rutheford Mimms) insieme a Oscar Avogadro e Daniele Pace.

In alto mare

Il successo di “E la luna bussò” venne replicato l’anno successivo da “In alto mare”, canzone scritta da Oscar Avogadro, Daniele Pace e Mario Lavezzi. Il singolo cantato da Loredana Bertè ha venduto oltre duecentomila copie nell’anno di uscita e spopolò anche in Olanda.

Torneranno gli angeli

Nel 1983 Mario Lavezzi collabora con Fiorella Mannoia e lavora alla musica, alla produzione e all’arrangiamento di “Torneranno gli angeli”. Il brano è tra i più apprezzati della carriera dell’artista e fa parte dell’album “Fiorella Mannoia”, prodotto dallo stesso Mario Lavezzi. Nel brano compare come corista Renato Zero.