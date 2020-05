Jason Mraz pubblica il singolo Wise Woman

Wise Woman è il nuovo singolo di Jason Mraz e al centro ha la Madre Terra e il potere rigenerativo che scaturisce dalle donne. Il 19 giugno uscirà l'album Look For The Good

"Wise Woman" è stato preceduto dal primo inedito e title track dell'album "Look for the good", scelto dalla First Lady di New York City Chirlane McCray come colonna sonora della campagna della grande mela “Food For Heroes" che raccoglie fondi per distribuire pasti caldi a tutti gli operatori sanitari impegnati a combattere l'emergenza COVID. Per maggiori info: www.nyc.gov/fund/donate. Jason Mraz ha spiegato che il brano èarla della madre Terra e del nutrimento e dell'amore che scaturiscono dalle donne



Il disco è una sorta di omnicomprensiva filosofia per l'artista, che ha da sempre come obiettivo quello di portare positività e ottimismo attraverso le sue canzoni, esortando i suoi ascolttori a trovare speranza, anche nei momenti più difficili.



Look for the Good rivela la grande passione di Mraz per la musica reggae. La star cinematografica Tiffany Haddish e l'icona del reggae giamaicano Sister Carol compaiono come guests nell'album, che inizia e termina con la stessa frase: "look for the good.". Dell'album ha spiegato che un anno fa mai avrebbe creduto di trovarsi a scrivere in una situazione di pandemia e che comunque il messaggio che deve passare è che bisogna stare uniti per sconfiggere la paura e accendere la speranza. L'album è disponibile in pre-order a questo link.



ALBUM TRACKLIST



1. Look For The Good

2. Make Love

3. My Kind

4. Good Old Daze

5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)

6. Wise Woman

7. Take The Music

8. Time Out (feat. Sister Carol)

9. DJ FM AM JJASON

10. Hearing Double

11. The Minute I Heard Of Love

12. Gratitude