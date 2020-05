Populous, esce oggi House of Keta con M¥SS KETA e Kenjii

House of Keta, terzo singolo di Populous con M¥SS KETA e Kenjii, estratto da “W”, nuovo album del producer in uscita il 22 maggio in Italia

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali HOUSE OF KETA, terzo singolo di Populous con M¥SS KETA e Kenjii, estratto da “W”, nuovo album del producer in uscita il 22 maggio in Italia per La Tempesta e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo.

Ascoltalo qui: https://backl.ink/142379673

Moda, passerelle infuocate e un pizzico di "shade" sono gli ingredienti di questo nuovo inno da ball.

Per HOUSE OF KETA Populous e l'iconica M¥SS KETA tornano a collaborare e si fanno guidare dalla madre e pioniera della scena voguing italiana Kenjii, direttamente dalla Gorgeous House of Gucci.

La scena ballroom è in fermento e Milano è sotto i riflettori internazionali. L’idea di HOUSE OF KETA nasce il giorno dopo il Milano Pride 2019. Come in un'immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa, il producer RIVA e il collettivo Motel Forlanini (la clique di M¥SS KETA).

La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con l'incredibile performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci, profondo conoscitore della scena ballroom internazionale, che qui appare anche come seconda voce del pezzo.

HOUSE OF KETA - TESTO

(WRITTEN BY M¥SS KETA, STEFANO RIVA, SIMONE ROVELLINI, DARIO PIGATO & ANDREA MANGIA)

SFILO 350 KM ORARI

SOLO IO

UNA PASSERELLA

E LA MIA GIACCA ARMANI



SFIDO

TUTTI I LIMITI SESSUALI

HO UNA BANDIERA ARCOBALENO

E INDOSSO SOLO UN PAIO D’ALI

VOLO

MENTRE CONTO I MIEI TROFEI

TACCHI ALTI ALLA BALL

LE RAGAZZE FANNO SHADE



SFRECCIO

PER LE VIE DI MONTERREY

REGINA DEL DESERTO

LEGGENDA DELL'OLD WAY

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

HOUSE OF KETA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

VOGUE THE HOUSE DOWN

130 IL MIO IQ

QUESTA BARRA IL MIO HAIKU

REALNESS CAMPIONESSA

SAFFO POETESSA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

HOUSE OF KETA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

VOGUE THE HOUSE DOWN

WALKO LA RUNWAY ANDANDO A LAVORO

LACE FRONT WIG COLORE DELL'ORO

TU DRAMA QUEEN IO TEATRO KABUKI

CON LA TUA KIKI SEI FUORI DAI GIOCHI

HOUSE OF EXTRAVAGANZA

HOUSE OF PROTOPAPA

HOUSE OF BALENCIAGA

HOUSE OF LABEIJA

HOUSE OF LADURÉE

HOUSE OF BORDELLO

HOUSE OF YAMAMOTO

HOUSE OF KETA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

HOUSE OF KETA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

VOGUE THE HOUSE DOWN

BUTCH QUEEN

FEMME QUEEN

VIRGIN

DOUBLE O DOUBLE O

OLD WAY

NEW WAY

BIZARRE

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

HOUSE OF KETA

MY HOUSE MY RULES MY PLEASURE

VOGUE THE HOUSE DOWN