Dark Polo Gang: in uscita il mixtape di inediti "Dark Boys Club"

È passato un anno dall’ultima pubblicazione discografica della Dark Polo Gang, ed ora il trio più famoso della trap italiana sta per tornare con un nuovo mixtape di inediti già disponibile in pre-save su Spotify. “Dark Boys Club”, questo il titolo del progetto, uscirà venerdì 8 maggio 2020 per Virgin Records/Universal Music Italia, a un anno di distanza dalla riedizione di “Trap Lovers”.

“Dark Boys Club”: tutto quello che sappiamo sul nuovo mixtape della DPG

La Dark Polo Gang di Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex sta per pubblicare un mixtape che raccoglierà i brani inediti registrati in studio negli scorsi mesi, prima dell’inizio del lockdown, e anche alcune canzoni nate in casa durante questo periodo di emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Quel che dobbiamo aspettarci è un ritorno alle origini, “tra beat crudi e strofe dalla metrica affilata”. Come si legge dal comunicato stampa, “le sonorità delle nuove tracce riprendono le line della trap più street che lì ha contraddistinti e fatti conoscere nei primi anni della loro carriera proprio grazie a diversi mixtape”. “Dark Boys Club” uscirà venerdì 8 maggio 2020 e il pre-save è già disponibile su Spotify.

Le più recenti pubblicazioni della Dark Polo Gang

Tra le ultime uscite firmate dalla Dark Polo Gang troviamo il featuring con Kidd Keo, rapper di punta della scena trap spagnola: la DPG ha collaborato al suo brano “Loco”, pubblicato a febbraio 2020. L’ultimo album del collettivo trap romano, invece, risale a maggio 2019, mese di pubblicazione del repack “Trap Lovers Reloaded”. Nella riedizione di “Trap Lovers”, già disco di platino, sono stati aggiunti sette inediti oltre ai singoli “British” (disco di platino), “Cambiare Adesso” (doppio disco di platino) e i singoli certificati oro dalla FIMI “Gang Shit”, “Taki Taki”, “Sex On The Beach”, “Splash” e “Toy Boy”. “Trap Lovers” ha segnato un importante momento nella carriera del collettivo capitolino: si tratta del primo disco ad essere stato pubblicato per una major (Virgin Records/Universal Music Italia) e anche il primo lavoro realizzato senza Dark Side, che nel 2018 ha ufficialmente lasciato la Dark Polo Gang per intraprendere una carriera solista. Al fianco del trio è restato, invece, Sick Luke, il produttore italoamericano da sempre collaboratore della Gang.

Pur restando nella DPG, anche gli altri membri del collettivo hanno sempre pubblicato anche brani realizzati da solisti. Lo scorso autunno sono usciti i rispettivi singoli “Bassotto” di Tony Effe e “Glock” di Wayne Santana in feat. con DrefGold e Giaime. Il terzo componente della Dark Polo Gang, Pyrex, ha preso parte al nuovissimo singolo di Ghali “Cacao”, pubblicato lo scorso 1 maggio su tutte le piattaforme digitali e accolto sin da subito con grande entusiasmo da parte dei fan del rapper milanese. Ora il trio da mezzo miliardo di stream sta per tornare con un nuovo progetto discografico che li riporterà alle “vecchie sonorità” delle loro origini, con un flow mordente e molto più street. Aspettiamo i brani inediti di “Dark Boys Club”, in uscita l’8 maggio.