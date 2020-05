Paola Turci è pronta per emozionare il pubblico del Concerto del Primo Maggio che per il terzo anno consecutivo vedrà Ambra Angiolini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) alla guida di uno degli eventi più attesi dal pubblico del Bel paese. In attesa di emozionarci con l’esibizione della voce di “Fatti bella per te”, scopriamo insieme cinque curiosità su di lei.

Paola Turci: 5 curiosità sulla cantante

Paola Turci è una delle grandi protagoniste della discografia nazionale. Anno dopo anno l’artista si è imposta come una delle figure di maggior popolarità. La sua grande affermazione mediatica avviene intorno alla metà degli anni’80 sul palco del Teatro Ariston, il resto è storia; la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale invece al 2019.

In attesa di scoprire le sua esibizione all’appuntamento musicale, vediamo insieme cinque curiosità sulla cantante.

1) Il debutto nel 1986

Paola Turci, nata il 12 settembre 1964 a Roma, fa il suo debutto nel 1986 partecipando al Festival di Sanremo. La critica e il pubblico rimangono subito estasiati dal suo talento, la carriera è appena iniziata.

2) Tre partecipazioni consecutive al Festival di Sanremo

Nel 1987 e nel 1988 Paola Turci torna sul palco del Teatro Ariston riscuotendo nuovamente grandi consensi grazie ai brani “Primo tango” e “Sarò bellissima” che le permettono di conquistare il Premio della Critica.

3) 1988: l’anno del primo disco

Il primo progetto discografico dell’artista esce nel 1988, il titolo è “Ragazza sola, ragazza blu”. L’album contiene i brani presentati alle tre edizioni della kermesse musicale e altri singoli incisi tra il 1986 e il 1988.

4) Un brano d’oro

Nel 2017 la cantante torna in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Fatti bella per te” che scala le classifiche italiane conquistando anche un disco ‘d’oro per aver superato 25.000 copie vendute.

5) “Amici non ne ho... ma amiche sì!”

Nel 2016 Paola Turci duetta con l’iconica Loredana Bertè all’interno del disco “Amici non ne ho... ma amiche sì!”. Le due artiste uniscono le loro voci per il brano “Luna”.