Concerto del Primo Maggio 2020: le nostre pagelle

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Oggi il concertone del Primo Maggio si vede da casa. Nessun inviato in piazza San Giovanni desolatamente deserta. Ma la festa della musica non si ferma. Il concertone lo seguiamo da casa, come è giusto che sia nella stagione del coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Qui potrete condividere con me le pagelle di una serata comunque composta da un cast meraviglioso.



VASCO - VOTO 7/8

Non ci si può abbracciare nella solita piazza romana e allora Vasco saluta da casa sua e poi partone le immagini di Un Senso in versione live. Eccolo in elicottero sopra Modena Park, eccolo in bianco e nero che sempre la trasposizione blaschiana del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Voglio trovare un senso a tante cose anche se tante cose un senso non ce l'ha. La poesia rock custodisce in queste parole un pezzo d'anima. Per altro ieri quando ho raccontate le dieci canzoni che avrei voluto sentire stasera...Un senso c'era!



GIANNA NANNINI - VOTO 7

E chi non si butterebbe da quella stella per perdere la melanconia? Di certo questa non è una Notte senza cuore e di certo non è una battaglia persa. Dietro Gianna c'è uno skyline di Milano (è alla Terrazza Martini) che fa emozionare. Ci sono vento e nuvole, la sua voce che graffia e che anche se ogni tanto scivola sulla nota... emoziona. Il secondo brano è Donne in Amore, il terzo Meravigliosa Creatura, quarto Sei nell'Anima. Ha donato un mini live sospesa sotto le nuvole. Generosa.



ALEX BRITTI - 8

Io lo sapevo da tempo, ma stasera anche gli scettici avranno cambiato idea: in Inghilterra hanno Eric Clapton, noi abbiamo Alex Britti. A ognuno il meritato slowhand. Parte con un assolo di chitarra il suo 7000 Caffé e chiude con tanta, tanta musica. Quanta molti suoi colleghi ne mettono in un intero concerto.



FRANCESCO GABBANI - VOTO 7+

Premesso che sembra sempre più Fred Buscaglione, propone il sanremese Viceversa e poi Il Sudore ci Appiccica che è una favola su un elemento del corpo non sempre amato. Ma quando si fa l'amore il sudore è profumo. La chitarra è assicurata con i colori della pace.



LO STATO SOCIALE E I CAMILLAS - VOTO 6/7

Sono a Bologna, in una situazione di sicurezza e di normalità. Si passano un testimone virtuali e le loro canzoni paiono un racconto. Hanno fatto rispettivamente Una vita in vacanza (ci aspettavamo qualcosa di diverso quando la abbiamo scritta) e La canzone della palla.



AIELLO - ARSENICO - VOTO 6+

In questo Primo Maggio strano sceglie di giocare sicuro e propone il suo brano più famoso, Arsenico. E anche bene. Ma dove ha comprato la camicia?



LE VIBRAZIONI - VOTO 6+

Teatrali nella loro versione di Dov'è. Una esecuzione un po' scolastica ma fa parte del loro nuovo corso, un po' meno spinto. Ci vorrà ancora un pochino ma ci abitueremo a nuove vibrazioni



ZUCCHERO - VOTO 7/8

Un medley allegro, tra Per Colpa di Chi e Baila Morena fino al tributo a Freddie Mercury. Vederlo al fianco di Bryan May è storia. Speriamo che il soffio caldo della canzone sia quello che accompagnerà la nostra estate. Poi compare in collegamento per sostenere chi costruisce i tour ma non si vede. Gente che ha famiglie e mutui e che ora non lavora. Non si considera un preveggente su certe intuizioni, ma fedele alle sue origini si definisce un vecchio contadino. Saluta con La canzone che se ne va.



PAOLA TURCI - VOTO 7+

Paola ha un merito, credo sia una dote naturale, quelli di essere carismatica anche nei silenzi. Perché la sua versione di Fatti Bella per Te è un viaggio che va oltre il tempo della sua musica.



FRANCESCA MICHIELIN - VOTO 8

Il futuro passa attraverso i lavoratori e la loro tutela. Francesca Michielin è in diretta dal suo luogo, Bassano del Grappa, e parte con Cheyenne. Ancora una volta dimostra carattere e personalità. Ha 25 anni e ha liberato, ma soprattutto concretizzato, più idee di chi ha il doppio dei suoi anni e si dice un artista.



FASMA - VOTO 6/7

Sarebbe stato vederlo in piazza San Giovanni. Perchè avrebbe avuto migliaia di persone da fare sentire vive. Messaggio forte il suo per Sentirmi Vivo esibizione un po' scolastica. Ma è giovane e il talento c'è. E al di là di tutto il testo "incide le viscere".



EDOARDO BENNATO - VOTO 7

Eh sì, l'isola che non c'è mai è stata agognata come in queste settimane. Ma commozione arriva quando appare il fratello Eugenio e propongono il singlo La Realtà non può essere Questa perché signicherebbe rinunciare ai sogni.



IRENE GRANDI - VOTO 7+

Anche Irene sceglie la piazza per fare volare la sua Cometa di Halley. E va riconosciuto che chi ha mandato il suo contributo da un luogo esterno ha...contribuito a colmare un vuoto. Sarà bello quando potremo uscire di casa e duettare con lei urando al cielo Finalmente io.



TOSCA - VOTO 9

Mi aveva già fregato a Sanremo. Al pre-ascolto la avevo non dico bocciata ma quanto meno caricata di debiti e poi promossissima durante le serate dell'Ariston. Ora arriva al Primo Maggio con un Bella ciao che, a oggi, in Italia, ha un solo concorrente e sono i Modena City Ramblers. E anche Ho amato tutto è speciale, perché in questi giorni di isolamento ci aiuta a ricordare le tante cose che non abbiamo saputo apprezzare...on time.