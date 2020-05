di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Sarà un Primo Maggio strano, orfano di piazza San Giovanni. Ma ci sarà Vasco. O meglio anche Vasco. Ma lui resta il più atteso. Cosa farà? Cosa dirà? Non trapela nulla. Niente si sa della scaletta, dei brani scelti. E allora in questo clima di incertezza proviamo a identificare undici canzoni che ci piacerebbe ascoltare.



SALLY

Scritta in una notte a Saint Tropez, dopo una serata in un locale colmo di belle fanciulle. Sally è una donna che la vita ha costretto spesso nell'angolo ma si è sempre rialzata e ha combattuto. E ha vinto. C'è tanto della storia di Vasco in queste parole.



UN SENSO

Quel...domani arriverà lo stesso...potrebbe essere l'inno dei nostri giorni. E' una ballad di una bellezza straziante che racchiude il sogno di ogni essere umano: trovare un senso a questa vita.



JENNY E' PAZZA

E' del 1977, è il primo 45 giri di Vasco. Una canzone dura la cui vera protagonista è la depressione. Un tema, in quegli anni, non facile da far recepire. Lo è oggi figurarsi allora. Ma se ci guardiamo intorno ci sono ancora tante Jenny.



LIBERI LIBERI

E', oltre che un brano, il titolo del settimo album di Vasco. Si parla di accettazione di un ruolo che vita ci porta a interpretare. E noi dobbiamo imparare ad accettarci per quello che siamo.



GLI ANGELI

E' dedicato a Maurizio Lolli, amico e manager di vasco, che se ne è andato per avere flirato, nella sua vita, con troppe sigarette. Il video fu diretti da Roman Polanski. Seducente l'immagine dell'angelo-donna che appare nel finale.



STUPIDO HOTEL

una storia di solitudine, un amore tormentato. Ma che pone un quesito cui non è semplice trovare una risposta: un amore utile dove è?



IO NO

Io no, io non ti aspetterò. Anche qui abbiamo un testo melanconico, una relazione finita, una parte lesa e un'altra probabilmente no. Il video racconta di Vasco che in auto insegue una sua ex mentre altre coppie intonano il ritornello.



LA VERITA'

L'isteria dei niostri tempoi, le fake news l'assenza di una verità. In questo testo Vasco non gioca con le parole, con le allusioni ma va deciso a scontrarsi con una società che sempre meno capisce. Non rinuncia all'ironia, of course.



SIAMO SOLI

Fino a che punto lo siamo? Qui vasco il confrontio la fa con la sua anima più profonda. D'altra parte non abbiamo rispetto per niente, neanche per la mente.



OGNI VOLTA

Quante ce ne sono di queste volte. E' un viaggio in tondo nella vita dalla quale emergono tante fragilità. E' uno dei testi più dibattutti e contradittori di Vasco.



VIVERE

La vita non sempre è una signora. Si permette di prenderci a schiaffi quando lo desidera e lo fa nei momenti in cui meno ce lo aspettiamo. Ma domani sarà sempre meglio!