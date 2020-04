Gianna Nannini, rinviato concerto evento a Firenze

Il prossimo 30 maggio Gianna Nannini avrebbe dovuto esibirsi, per la prima volta nella sua carriera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. A causa dell’emergenza Coronavirus, questo atteso concerto è stato posticipato: l’ipotetica data di recupero dell’evento, come annunciato dalla cantante sui social, potrebbe essere il 29 maggio 2021, ma ulteriori aggiornamenti ufficiali saranno comunicati entro il 31 luglio.

Gianna Nannini e il rinvio del tour

Come conseguenza delle misure adottate dal governo italiano per contrastare l’attuale pandemia di Coronavirus (AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA), moltissimi concerti sono stati rinviati a tempi migliori. Anche lo show di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato posticipato: inizialmente in programma per il 30 maggio 2020, l’evento probabilmente andrà in scena il prossimo anno. Come ha annunciato la cantante senese: «Il recupero è ipotizzato per il 29 maggio 2021 ma sapremo quale sarà la data definitiva entro il 31 luglio. Vengono naturalmente sospesi anche i live di maggio in Europa e gli appuntamenti nei festival outdoor previsti a giugno in Germania, tutte le informazioni sugli eventuali recuperi verranno comunicate entro il 31 luglio». Oltre al grande concerto sul campo dello stadio fiorentino, nei prossimi mesi Gianna Nannini avrebbe dovuto partire per un tour europeo: anche in questo caso, naturalmente, tutti i live di maggio e giugno sono stati momentaneamente sospesi. La rocker italiana era alle prese col tour di presentazione del suo ultimo album in studio “La differenza”, uscito il 15 novembre 2019. Lo scorso autunno la Nannini ha presentato il disco live nei palasport di tutta Italia, ed ora per poterla rivedere sul palco dovremo aspettare tempi migliori e più sicuri per tutti. Tutti gli aggiornamenti sul tour saranno comunicati dalla cantante e da Friends and Partners entro il prossimo 31 luglio.

“La differenza”, il nuovo album di Gianna Nannini

L’ultimo disco di Gianna Nannini, “La differenza”, è stato pubblicato il 15 novembre 2019. L’album, arrivato a due anni di distanza dal precedente progetto discografico “Amore gigante”, è stato realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, sede di grandi produzioni artistiche del panorama blues rock mondiale. Da “La differenza” sono già stati estratti due singoli: la title track e “Motivo”, brano in featuring con il cantautore – rapper Coez, tra gli artisti più amati della nuova scena italiana. «“Motivo” è stata la prima canzone che ho scritto per questo album e ne volevo fare un duetto – racconta Gianna Nannini – Mi piace la voce graffiante di Coez. Gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza”». L’esordio discografico della Nannini risale all’eponimo album del 1976, con l’arrivo de “La differenza” la cantante senese ha pubblicato 21 album in studio nel corso della sua lunga carriera. Ecco la tracklist de “La differenza”: