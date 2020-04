Beatles, il 25 aprile karaoke speciale di "Yellow Submarine"

Il 25 aprile sarà trasmessa una versione karaoke del film “Yellow Submarine” per l’evento Youtube Sing-A-Long Watch Party

Per il 25 aprile è in programma su YouTube un karaoke speciale a tema Beatles. Ad annunciare questa iniziativa è stato Ringo Starr che sui canali ufficiali della band ha ufficializzato la trasmissione del film d’animazione “Yellow Submarine” che coinvolgerà i fan del gruppo in un karaoke di gruppo dalle dimensioni inimmaginabili. La versione integrale della pellicola sarà integrata con i testi delle canzoni della colonna sonora e che permetterà ai fan di poter dare vita ad un karaoke improvvisato che renderà felici tutti i fan dei Beatles. “Yellow Submarine” è il film d’animazione che ha per protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr con le canzoni dei Fab Four. Il film del 1968 è legato all’album omonimo dei Beatles uscito qualche mese dopo. Le canzoni dei Beatles presenti in “Yellow Submarine” L’evento “Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party” sarà accompagnato dall’hashtag #YellowSubLive per poter commentare sui social le varie performance. L’appuntamento è per le ore 18.00. Le canzoni dei Beatles presenti nel film “Yellow Submarine” sono quindici. Questa la lista completa: Yellow Submarine Hey Bulldog Eleanor Rigby Love You To All Together Now Lucy in the Sky with Diamonds Think for Yourself Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band With a Little Help from My Friends Baby You’re a Rich Man Only a Northern Song All You Need Is Love When I’m Sixty-Four Nowhere Man It’s All Too Much

La versione rimasterizzata e la tracklist originale

Nel 1999 il film è stato completamente rimasterizzato in digitale e anche le canzoni dell’album sono state aggiornate e mixate in Dolby Digital 5.1. La pellicola è stata rimontata nella sua versione originale con l’inserimento della canzone “Hey Bulldog” che era stata sostituita nella versione americana. Nello stesso anno è stata pubblicata una nuova versione del disco, contenente solo le tracce dei Beatles utilizzate nel film. In origine l’album “Yellow Submarine” era composto da un Lato A con sette delle quindici canzoni dei Beatles presenti e un Lato B eseguito dalla George Martin Orchestra. Si tratta di brani strumentali per orchestra, scritti e arrangiati da George Martin appositamente per il film, e da lui diretti.

Lato A

Yellow Submarine (John Lennon, Paul McCartney) Only a Northern Song (George Harrison) – unico brano dei Beatles inciso con due registratori a quattro piste All Together Now (John Lennon, Paul McCartney) Hey Bulldog (John Lennon, Paul McCartney) It's All Too Much (George Harrison) All You Need Is Love (John Lennon, Paul McCartney)

Lato B