Mr Rain, il testo de "I Fiori di Chernobyl"

“I Fiori di Chernobyl” è il nuovo singolo di Mr Rain, pubblicato venerdì 13 marzo e ancora ai vertici delle classifiche. Un grande successo per il cantautore rap che con la sua canzone è entrato anche nella Viral Global di Spofity. “I Fiori di Chernobyl”, uno dei brani più utilizzati su TikTok, è stato presentato così da Mr Rain: “Ognuno di noi ha dei momenti bui, momenti che sembrano non finire più, giorni in cui sei paralizzato mentre ti senti cadere il mondo addosso. Questa canzone parla di una rinascita dopo questi momenti”. Lo stesso rapper aveva parlato a Sky Tg24 del brano come l’inizio di una rinascita dopo aver vissuto un anno molto cupo in cui era sparito da tutto: “Diciamo che ho scritto questa canzone per aiutarmi ad affrontare e a risolvere i miei problemi. La canzone sembra essere scritta per queste giornate difficili ma in realtà la scrittura risale a novembre”.

Chi è Mr Rain

Nato a Desenzano nel 1991, Mr. Rain si è appassionato alla musica grazie ad Eminem, idolo e punto di riferimento della sua attività artistica. Nel 2009 ha scritto le sue prime canzoni e due anni dopo ha pubblicato il primo mixtape. Partecipa ad X Factor ma rifiuta di partecipare dopo i provini e decide di andare in tour in tutta Italia. Apre i concerti di Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz e Toots and the Maytals. Il suo primo album è “Memories” trascinato dal singolo “Carillon”. Un successo che viene poi confermato dai brani “Supereroe”, “I grandi non piangono mai” e “Ipernova”. Nel 2018 ha pubblicato “Butterfly Effect”, il secondo album.