Debutta subito al primo posto la canzone “Le Feste di Pablo” di Cara che vede la partecipazione di Fedez. Il brano ha conquistato la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia scalzando “Auto Blu” di Shiva. “Le Feste di Pablo” è una versione “pop urban” del singolo della giovane cantautrice e che riporta Fedez in cima alla classifica. Il rapper aveva annunciato di aver intrapreso un nuovo percorso, intenzionato a ritrovare se stesso attraverso nuove canzoni. “Le Feste di Pablo” è quindi un nuovo inizio che nasce in uno studio alla periferia di Crema dove ha incontrato Cara, giovane artista che unisce cantautorato italiano e pop. Anna Cacopardo, questo il suo vero nome, ha vinto il premio Lunezia con il singolo “Mi Serve”. Sul podio della classifica dei singoli più venduti in Italia ci sono “Auto Blu” di Shiva che utilizza un campionamento di “Blue” degli Eiffel 65 e “Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain, entrambe in discesa di una posizione.

La classifica dei singoli più venduti in Italia

Questa la classifica completa dei singoli più venduti in Italia:

LE FESTE DI PABLO – Cara & Fedez AUTO BLU – Shiva & Eiffel 65 FIORI DI CHERNOBYL – Mr. Rain GOOD TIMES – Ghali ROSES (IMANBEK REMIX) – Saint Jhn BLINDING LIGHTS – The Weeknd TOOSIE SLIDE – Drake BANDO – Anna RAPIDE – Mahmood TUSA – Karol G & Nicki Minaj

Nella top 10 della classifica dei singoli più venduti resiste “Good Times” di Ghali che si piazza in quarta posizione. Quinto posto per Saint Jhn con “Roses (Imanbek Remix)”, sesto invece per The Weeknd con il singolo “Blinding Lights”. Al settimo sale di una posizione Drake con “Toosie Slide” e scavalca l’ex numero uno “Bando” della giovane rapper Anna. Colpo di coda di Mahmood che risale dopo tredici settimane e si piazza al nono posto. Chiude la top 10 il duetto tra Karol G e Nicki Minaj in “Tusa”.

Mahmood primo tra gli album, Dua Lipa tra i vinili

La classifica dei singoli regala una nuova numero uno, mentre tra gli album è ancora “Persona” di Marracash a mantenere la vetta. Il rapper è primo dopo 24 settimane dalla sua uscita e tiene a distanza “DNA” di Ghali in seconda posizione così come Tha Supreme che risale in terza posizione. Dua Lipa è quarta con Future Nostalgia ma guadagna il primo posto in classifica tra i vinili superando “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd. In top 10 degli album più venduti anche The Weeknd e Gaia. Nota a parte per quattro album pubblicati ormai da oltre un anno. “Fuori dall’Hype” dei Pinguini Tattici Nucleari è sesto dopo 54 settimane, Ultimo è ottavo con lo stesso numero di settimane di uscita, mentre Lazza rientra in top 10 con “Re Mida (Aurum)” dopo 59 settimane dalla pubblicazione dell’album. Chiude Salmo con “Playlist Live” e che permette al rapper sardo di conquistare il quinto disco di platino.