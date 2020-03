Bando, il testo completo della canzone di ANNA

A 16 anni ANNA, nome d’arte di Anna Pepe, ha conquistato le classifiche di streaming e download grazie alla canzone “Bando”. Rapper proveniente da La Spezia, ha debuttato da solista nel mondo della musica a marzo 2019 dopo aver attirato l’attenzione grazie ad alcuni freestyle pubblicati su Instagram. Uscita a fine gennaio, “Bando” ha conquistato la prima posizione su Spotify dopo una scalata straordinaria. Nelle prime due settimane ha raggiunto la Top 200, poi la Top 50 e infine è entrata tra le dieci canzoni più ascoltate in Italia fino ad arrivare alla vetta. Sono oltre 4 milioni gli ascolti finora raggiunti da “Bando”, nato prendendo un beat da YouTube: «Sono cose che non si fanno, ma ho fatto rifare il beat a un amico di Roma... Quindi ho usato un servizio di distribuzione gratuito per andare su Spotify. In due settimane il pezzo è stato bloccato perché non rispettava il copyright», queste le parole di ANNA al Corriere della Sera, «Per fortuna, dopo un po’ di giorni di silenzio, Soulker, il produttore francese cui avevo preso il beat, ha risposto alla mia richiesta e ci ha concesso l’uso dell’originale».

Il testo di “Bando”

Bando si pronuncia «bendo» ed è lo slang americano per quartiere e racconta la vita di quartiere tra buste e Booster ma soprattutto quel linguaggio social che ha subito attirato i giovani. «Dico cose che non hanno molto senso ma il sound e il mio flow entrano in testa. Il Booster non l’ho mai avuto, mi piaceva il suono della parola» ha confessato ANNA. Questo il testo di “Bando”:

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C'ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo' vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mose

Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare 'sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, ca*zo ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente.

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

Ca*zo vuoi maric*n, ti becco e m’impicco

'Sto tipo che pressa i dm, non firma tn

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying

Mi ricordo quando sfottevi

Quel che faccio mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh si, mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al ca*zo di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammesse alla festa.

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans.

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questo diesel.