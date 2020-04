John Legend, il nuovo singolo è "Bigger Love": il testo

Esce il 24 aprile “Bigger Love”, la nuova canzone di John Legend. Il cantautore l’ha eseguita in anteprima durante One World: Together At Home

Il 24 aprile entra in rotazione radiofonica “Bigger Love”, la nuova canzone di John Legend. Il brano è stato eseguito in anteprima durante il “One World: Together At Home”, evento in streaming di Global Citizen che ha coinvolto artisti come Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Stevie Wonder e Paul McCartney. “Bigger Love” è la title track del prossimo album del cantautore in uscita in estate ed è stata scritta lo scorso anno come da lui dichiarato: "Questa canzone è una celebrazione dell’amore, della resilienza e della speranza. È stata scritta quando non era possibile neanche immaginare cosa sarebbe diventato il 2020. Il messaggio del brano è che l'amore può aiutarci a superare questi tempi bui e la musica può trasmetterci gioia e ispirazione”. “Bigger Love” è stata scritta da John Legend, Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay. Si tratta del terzo singolo estratto dal nuovo album dell’artista statunitense dopo “Actions” e “Conversations In The Dark”.

Il testo di Bigger Love

Il testo di “Bigger Love”, il nuovo singolo di John Legend:

I don't wanna think about nothing

Just watching you dancing

Feel like the beginning of something

In the end, in the end

All I wanna do is just fall in

I don't wanna think about nothing

Everybody got so much to say

Every time we pushing away

Everyday, a new reason to stay

'Cause we got a big love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love

I don't wanna think about nothing

The world feels like it's crumbling

Everyday, another new something

But in the end, in the end

Can't nobody do us in

I just wanna think about loving

'Cause we got a bigger love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love

We got a bigger love

Won't ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

Oh, we got a bigger love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

'Cause we got a bigger love

Oh, won't ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love.