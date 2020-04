di Matteo Rossini

“Le Feste Di Pablo” è il singolo che segna il ritorno di Fedez sulla scena discografica italiana. Nei giorni scorsi l'artista di “Prima di ogni cosa” ha pubblicato un video in cui si è raccontato in toto ai fan. Scopriamo tutto sulla challenge legata alla collaborazione con la giovane Cara.

"Le Feste Di Pablo": la collaborazione di Fedez con Cara

Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso un video sul suo profilo Instagram raccontando la necessità di concentrarsi sugli affetti più cari e importanti della vita per poter ritrovare la propria dimensione, questo un estratto del suo messaggio: "Ho iniziato un percorso nuovo, che è l’unica cosa che ho tenuto fuori dai social in questi mesi proprio perché non era solo musica ma qualcosa di più fragile: ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni”.

Fedez: “Ho ritrovato la bozza di quel pezzo”

In seguito Fedez ha raccontato l’incontro casuale con la giovane Cara: “In studio ho incontrato un’artista emergente che stava registrando una sua canzone. ‘Ti spiace se provo a scriverci una strofa?’ In questi giorni ho ricreato il set up amatoriale di quando ho registrato il mio primo disco da indipendente e ho ritrovato la bozza di quel pezzo e allora ho capito che cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con un tagliaunghie. E spero che anche per voi un momento così triste e tragico possa aiutarvi ad aprire gli occhi, a capire cos’è veramente importante, pronti ad abbracciarlo non appena questo momento finirà. Vorrei creare occasioni di spensieratezza con la musica, così ho pensato ‘Federico, hai parlato troppo, cantaci qualcosa’”.