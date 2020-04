Musica in 8d: le migliori canzoni da ascoltare

Da Bohemian Rhapsody dei Queen a The Great Gig in The Sky, sei canzoni da ascoltare e riscoprire in 8d

A distanza di anni la musica in 8D è diventata virale grazie alle catene nate su Whatsapp e che hanno fatto conoscere questa tecnologia anche agli utenti più giovani. Si tratta di una esperienza di ascolto davvero particolare che dà l’idea di essere circondati da più sorgenti sonore, tutte attive e pronte a trasmettere le tracce avviate. L’effetto è riscontrabile solo ed esclusivamente se si ascoltano le tracce audio con cuffie perché il suono si muove costantemente da un orecchio all’altro, offrendo sensazioni particolari. Viene così creato un effetto circolare, trasmettendo da destra a sinistra costantemente, che regala un’esperienza insolita e accattivante. Sono tantissimi gli esempi disponibili su YouTube e che negli ultimi giorni hanno raccolto migliaia e migliaia di click. Alcuni prodotti sono davvero di altissimo livello, ecco quindi le migliori canzoni da ascoltare in 8D.

Bohemian Rhapsody

Un classico da gustare è senza alcun dubbio “Bohemian Rhapsody”, capolavoro senza tempo di Queen. La voce di Freddie Mercury fa sempre la differenza ma l’effetto 8D è da provare per conoscere tutte le sfumature di un brano che trasmette emozioni anche a distanza di decenni. Pubblicata nel 1975, “Bohemian Rhapsody” è considerata tra le migliori canzoni di tutti i tempi.

Stairway To Heaven

L'assolo di chitarra contenuto nel brano “Stairway To Heaven” dei Led Zeppelin è considerato il migliore mai eseguito nella storia. Già questo può bastare per capire quale sia l’effetto magico trasmesso dall’ascolto della versione 8D di questo brano. Pubblicata nel 1971 ha un finale in crescendo perfetto per immergersi con le cuffie e vivere emozioni e sensazioni diverse.

The Great Gig in The Sky

Il lungo assolo vocale di Clare Torry emoziona da sempre e ascoltarla in questa versione 8D permette di riscoprire nuovamente una canzone che ha segnato la storia della musica come “The Great Gig in The Sky”. Estratto dal “The Dark Side Of The Moon”, capolavoro dei Pink Floyd, è la naturale prosecuzione di “Time”, altro brano da riascoltare in 8D.

Lose Yourself

L’hip hop funziona alla grande grazie a questa tecnologia, ovviamente la scelta non riguarda tutti i brani ma solo alcune perle che superano i confini di un genere. “Lose Yourself” è una di queste, canzone di Eminem che ha vinto anche un Oscar e che rappresenta un vero e proprio manifesto della vita del rapper di Detroit.

L’Amour Toujours

Avvolgente come non mai anche la dance con “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino. Celeberrimo brano da discoteca conosciuto in tutto il mondo, continua ad essere tra i più ascoltati dagli amanti del genere e la versione 8D, grazie alle cuffie, garantisce sensazioni davvero particolari da non perdere.

Titanium

Sulla falsariga di quanto detto per “L’Amour Toujours”, entra nella lista delle migliori canzoni da ascoltare in 8D anche “Titanium”, grande classico dance di David Guetta. La musica del dj e la voce di Sia, protagonista assoluta del brano, infiammano e avvolgono come non mai.