David Bowie, in uscita l'album ChangesNowBowie: la tracklist

Materiale inedito del Duca Bianco sarà incluso nell’album “ChangesNowBowie”. La pubblicazione del disco su supporto fisico, in vinile e CD, era attesa per il Record Store Day del 18 aprile 2020. Mentre la ricorrenza a sostegno dei negozi di dischi indipendenti è stata posticipata al prossimo 20 giugno, a causa dell’emergenza Coronavirus, il 17 aprile (un giorno prima della data inizialmente programmata) Parlophone Records ha confermato l’uscita di “ChangesNowBowie” in formato digitale.

“ChangesNowBowie”: tutte le info e la tracklist dell’album

La maggior parte delle acoustic sessions contenute nell’album “ChangesNowBowie” sono state registrate a New York City nel novembre del 1996 per uno speciale radio della BBC, in vista del cinquantesimo compleanno di David Bowie (gennaio 1997). “ChangesNowBowie” è composto da nove brani tra cui una versione alternativa di “The Man Who Sold The World”, “Aladdin Sane”, “Andy Warhol”, “Quicksand” e anche una cover dei Velvet Underground “White Light/White Heat”. La Parlophone Records, etichetta di Bowie, ha deciso di pubblicare il disco in formato digitale il prossimo 17 aprile. L’uscita di “ChangesNowBowie” sarà anticipata dal singolo “Repetition”, un’alternate version della canzone del 1979. Il brano sarà disponibile sulle piattaforme di streaming a partire da venerdì 10 aprile, accompagnato da un video realizzato con le riprese delle prove dell’Earthling Tour ad Hartford, Connecticut, nel 1997. Dopo la pubblicazione in digitale, “ChangesNowBowie” sarà comunque pubblicato in vinile e CD in occasione del Record Store Day, posticipato al 20 giugno 2020. Di seguito la tracklist completa del disco:

The Man Who Sold the World Aladdin Sane White Light/White Heat Shopping for Girls Lady Stardust The Supermen Repetition Andy Warhol Quicksand

Altre importanti uscite del Record Store Day 2020

A causa delle misure di contenimento adottate per combattere la pandemia di Coronavirus, il Record Store Day di quest’anno è stato spostato di un paio di mesi: inizialmente avrebbe dovuto tenersi il 18 aprile, ma l’evento è stato poi riprogrammato per il 20 giugno 2020. Una ricorrenza annuale per supportare i negozi di dischi indipendenti di tutto il mondo, con tantissime uscite speciali e dedicate. Tra le pubblicazioni più interessanti per gli amanti del vinile segnaliamo “A Rooter Says” dei Soundgarden, singolo con “Black Hole Sun” e “Searching With My Good Eye Closed”. Per i fan degli U2 è in arrivo “11 O’ Clock Tick Tock”, mentre per coloro che amano i Rolling Stones uscirà “Metamorphosis”. Tra le uscite internazionali anche The Who con “Odds and Sods”, Roger Waters con “The Wall – Live in Berlin” e The Cure con “Seventeen Seconds”. David Bowie sarà protagonista di due pubblicazioni: oltre al già citato disco “ChangesNowBowie”, sarà disponibile anche “I‘m Only Dancing (The Soul Tour 74)”, un live album sul periodo di passaggio da “Diamond Dogs” (1974) a “Young Americans” (1975).