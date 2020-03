Record Store Day, le uscite in vinile più importanti

Tutte le uscite in vinile previste per il Record Store Day 2020 in programma il 18 aprile

Il 18 aprile si terrà il Record Store Day 2020, un’intera giornata dedicata al vinile. Per l’occasione anche quest’anno saranno tantissime le uscite speciali, oltre 400 dedicate appositamente alla manifestazione. Sarà possibile acquistare i dischi solo presso i negozi che avranno aderito al RSD, un’esclusiva che coinvolge sempre più addetti ai lavori e appassionati. L'elenco di tutte le uscite speciali per il Record Store Day 2020 è disponibile nell’apposito sito ma ad una prima analisi è possibile dividere i vinili in uscite internazionali, anniversari, ristampe di dischi italiani e colonne sonore. Per l’occasione sarà possibile acquistare uscite discografiche di David Bowie, Bad Religion, Jeff Buckley, Alarm, Doors, Pink Floyd, Giorgio Gaber, Baustelle, Ivano Fossati, Litfiba, Fred Buscaglione e tanti altri.

Le uscite internazionali

Sul fronte internazionale grande attesa per “A Rooter Says”, singolo con “Black Hole Sun” e “Searching With My Good Eye Closed” dei Soundgarden. I fan degli U2 potranno acquistare in vinile “11 O’ Clock Tick Tock”, mentre per coloro che amano David Bowie saranno disponibili due speciali uscite con registrazioni inedite dal “Diamond Dogs Tour”. I Rolling Stones sono rappresentati dal vinile di “Metamorphosis”, i Who con “Odds and Sods”, Roger Waters con “The Wall – Live in Berlin” e i Cure con “Seventeen Seconds”. Questa la lista dei vinili più interessanti da non perdere:

Brandi Carlile (ambasciatrice del RSD) – A Rooster Says, singolo con i successi dei Soundgarden Black Hole Sun e Searching With My Good Eye Closed

Soul Asylum – Hurry Up and Wait

U2 – 11 O’ Clock Tick Tock

David Bowie – I‘m Only Dancing (The Soul Tour 74) / ChangesNowBowie (registrazioni inedite realizzate rispettivamente durante il ‘Diamond Dogs Tour’ e durante le prove per il concerto del cinquantesimo compleanno dell’artista britannico, al Madison Square Garden di New York)

The Yardbirds – Roger The Engineer

The Rolling Stones – Metamorphosis

The Who – Odds and Sods

Johnny Cash – Classic Cash: Hall Of Fame Series

My Chemical Romance – Life On The Murder Scene

The Black Keys – Let’s Rock

Frank Zappa – You Can’t Do That On Stage Anymore

Elton John – Elton John

Roger Waters – The Wall – Live in Berlin

The Cure – Seventeen Seconds

Klaxons – Surfing The VoidKlaxons

Keane – Night Train

America – Heritage

Linton Kwei Johnson – Bass Culture

45 GIRI

Keith Richards – Hate It When You Leave

John Lennon & Plastic Ono Band – Instant Karma!

New Order – The John Peel Session 1982

I vinili degli artisti italiani da non perdere

Tante le ristampe dei vinili di artisti italiani. Da Piero Ciampi con “Piero l’Italiano” ai Litfiba con “El Diablo” passando da “Io Piaccio” di Fred Buscaglione e “Sexus et Politica” di Giorgio Gaber. Queste le uscite da non perdere: