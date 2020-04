Ci voleva Laura Pausini per far sbarcare Paola Cortellesi su Instagram. La comica e attrice era probabilmente una delle pochissime celebrità a non avere un profilo ufficiale sul popolarissimo social network ma ne ha creato uno giusto in tempo per incontrare a distanza la popstar. «Sono tornata all’attacco e ce l’ho fatta – ha scritto la Pausini – finalmente Paola Cortellesi è su Instagram (seguite @paolacortellesireal)! Mercoledì 1 aprile alle ore 16.00 saremo in diretta doppia su Instagram per trascorrere con voi un po’ di tempo e farvi compagnia in questo periodo così difficile per tutti». In poche ore il profilo della Cortellesi ha raccolto decine di migliaia di followers, tutti pronti ad assistere al dialogo a distanza tra due artiste amatissime dal pubblico italiano. Cosa faranno le due insieme? Difficile dirlo, sicuramente i fan della Pausini sperano almeno in qualche canzone live e quelli della Cortellesi in qualcuna delle sue celeberrime imitazioni. Lo scopriremo solo collegandoci ai loro profili.

Una Pausini super social

In questo periodo di quarantena forzata per tutti, la Pausini, che già stava vivendo la sua personale quarantena dalla musica, è stata una delle artiste italiane ad usare maggiormente il format della diretta Instagram per tenere saldi i rapporti con la propria fan base. Nelle scorse settimane, la cantante aveva dialogato e duettato col collega e amico Tiziano Ferro (toccando il record di ascolti per una diretta in Italia con 41 mila utenti connessi), ma aveva sorpreso tutti connettendosi con il calciatore brasiliano Kakà, con il quale aveva cantato l’inno del Milan.

Pausini-Cortellesi, un’amicizia profonda

Non è la prima volta che Laura Pausini battezza un nuovo canale social della Cortellesi. Era successo più o meno lo stesso nel 2016, quando durante il programma tv “Laura&Paola”, che aveva visto saldare l’amicizia tra le due, aveva inaugurato il suo profilo Twitter. «Non faccio parte di nessun gruppo WhatsApp, non sono su Facebook e neppure su Instagram. Twitter sì, ma perché me lo ha aperto la mia amica Laura Pausini – ha confessato qualche giorno fa l’attrice e comica in una intervista al giornale Amica – ogni due mesi cinguetto qualcosa. Poi però mi dimentico di rispondere. Approfitto di Amica per chiedere scusa a chi mi sta ancora aspettando». Una star antisocial, quanto di più raro si possa immaginare ai giorni nostri. Al di là di questo, le due donne sono comunque molto legate. «Laura è bravissima a sdrammatizzare e ama condividere i sentimenti e le esperienze. Ammiro inoltre la sua empatia. Fa una vita folle, sempre in giro per il mondo ma, se sente che ho una giornata no, trova comunque il modo di starmi vicina. Questa è la vera amicizia. Un motivo di più per essere grata alla vita», confessava la Cortellesi in una intervista di qualche anno fa. Le due si conoscono da anni ma, come detto, la loro amicizia ha fatto un step in avanti nel 2016 conducendo insieme il programma “Laura&Paola”. Ma c’è anche un retroscena legato alle rispettive figlie: quella di Laura Pausini si chiama Paola e quella di Paola Cortellesi Laura. Una casualità nella quale la cantante ha visto un segno del destino. «Ovviamente, nessuna di noi aveva intenzione di omaggiare l’altra. Ma sulla rete decidono che, invece, è esattamente così. A quel punto penso che, comunque, io e la Cortellesi dobbiamo conoscerci. Così scrivo alla mia amica cantante Giorgia: Gio’, senti, mi giri il cellulare della Cortellesi? Da subito ci siamo accorte di piacerci. Comunque siamo diverse proprio come persone. Io sono sfacciatamente pop, mentre lei tende ad essere molto chic. Lei è cresciuta leggendo libri, andando al cinema… Da me, invece, a Solarolo, il cinema non c’era».