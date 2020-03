Martedì 17 marzo alle ore 17 Tiziano Ferro e Laura Pausini si collegheranno insieme per una lunga sessione di chiacchiere (e magari su musica) sui loro profili Instagram. Anche i due artisti di fama internazionale hanno scelto i social per tenere compagnia ai propri follower e sensibilizzarli sul tema Coronavirus e sulla possibilità di effettuare donazioni. Si tratta di un grande ritorno considerando che i due non apparivano pubblicamente insieme dal 2009 quando venne trasmesso su Rai 2 lo speciale televisivo musicale “Due” condotto proprio da Tiziano Ferro e Laura Pausini. Il primo incontro discografico è avvenuto invece nel 2006 con “Non me lo so spiegare”, brano del cantautore di Latina scelto dalla collega per l’album “Io canto”. Il duetto (questi i duetti più celebri di Laura Pausini) è stato scelto anche come terzo singolo estratto dal progetto discografico che solo in Italia ha venduto oltre 700 mila copie. La canzone è stata tradotta in lingua spagnola con il titolo No me lo puedo explicar, inserita nell'album Yo canto ed estratta come terzo singolo anche in Spagna e in America Latina.

L’impegno dei due artisti

Sono tantissimi gli artisti che hanno scelto Instagram per interagire con i propri follower tra chiacchierate, musica dal vivo e veri e propri concerti fatti in casa. Intanto Laura Pausini ha già donato 100.000 euro al comitato regionale dell’Emilia Romagna della Croce Rossa Italiana e negli ultimi giorni ha condiviso sui suoi social cinque link di realtà importanti da sostenere in questo momento. Un impegno concreto che sicuramente sarà al centro della chiacchierata con Tiziano Ferro, anche lui subito pronto a supportare la protezione civile (nazionale e locale) che acquista attrezzature e le distribuisce ai singoli ospedali, così come scritto su Instagram.

I messaggi di Laura Pausini e Tiziano Ferro

Il cantautore di Latina è stato uno dei primi a lanciare l’hashtag #iorestoacasa con un messaggio sui social: “Ascoltiamo le direttive. So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo. Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete - per scelta o ahimè per forza. Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo. Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire amore”. Laura Pausini ha invece scritto: “Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto molto seria. Molti hanno preso questa storia come una vacanza, ma non è così, e questa cosa va capita bene. Leggete, giocate, parlate, pensate, scrivete, cucinate, ascoltate o fate musica, come me!”.