Tanti artisti in concerto streaming via social per l’iniziativa #iosuonodacasa: ecco le performance di mercoledì 1 aprile

Un aprile 2020 che inizia dai divani delle nostre case, per tenere fuori dalla porta l’invisibile nemico Coronavirus. È dalla sicurezza delle nostre quattro mura che anche oggi potremo ascoltare un po’ di buona musica in diretta streaming sui social, sotto l’hashtag #iosuonodacasa. Tra gli artisti che si esibiranno mercoledì 1 aprile ci sono molti nomi vip e anche una grande festa di compleanno virtuale: INRI, etichetta discografica indipendente torinese, celebra infatti i primi 9 anni con le voci dei suoi talentuosi artisti tra cui Levante, Bianco, Dardust, Margherita Vicario e Dente.

Oltre a condividere momenti di musica e alleggerire il peso di questa quarantena, l’iniziativa #iosuonodacasa porta avanti un obiettivo più alto e importante: raccogliere donazioni per aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili nell’ospedale Niguarda di Milano. Attraverso un sms o una telefonata al numero solidale 45527, si può dare il proprio piccolo ma fondamentale contributo. Ogni sms inviato al 45527 ha il valore di 2 euro, mentre per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 o 10 euro.

#iosuonodacasa è un’iniziativa congiunta nata da un’idea di Rockol, con la collaborazione di diversi siti di informazione musicale: All Music Italia, Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine. Un hashtag per dare la massima visibilità alle tante iniziative spontanee nate dagli artisti di tutta Italia.

I concerti di mercoledì 1 aprile per la campagna #iosuonodacasa

Il primo giorno di aprile l’iniziativa #iosuonodacasa raccoglierà sotto il suo hashtag tante performance differenti. Ben 14 concerti trasmessi in live streaming su Instagram o Facebook. Tra i nomi più noti compaiono quello di Piero Pelù e quello dei Modà, entrambi hanno già preso parte alla campagna più volte per tenere compagnia ai fan con la loro musica. Prevista per oggi anche la diretta streaming di Jo Squillo, “Jo in the house”. A partire dalle ore 19, invece, inizierà la grande festa di compleanno di INRI: l’etichetta torinese festeggerà i suoi 9 anni via social, con le esibizioni di alcuni importanti artisti del suo roster. Potremo ascoltare live, pur se dietro a uno schermo, le canzoni di Levante, Bianco, Margherita Vicario, Dardust e Dente. La festa sarà in diretta su Facebook. Ecco, di seguito, tutte le esibizioni sui social programmate per l’1 aprile di #iosuonodacasa: