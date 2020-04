(@BassoFabrizio)



Era il Duemila quando sono uscite due canzoni che ci hanno fatto impazzire. E non hanno smesso di farlo fino a oggi. Si tratta di Vamos a Bailar e Amoremidai di Paola & Chiara. In questo 2020 che compiono vent'anni ho chiesto a Paola di raccontarmi come sta vivendo questo periodo e soprattutto la sua top ten del Duemila, le dieci canzoni da lei più amate tra quelle che compiono ora vent'anni: "In questo periodo -dice Paola Iezzi- i social diventano utili, stiamo imparando a utilizzarli in modo positivo. Non si può fare altro tranne occuparci nostre vite e salute e pertanto i progetti sono un po’ congelati. Si respira un sentimento nuovo che è un momento di ispirazione e va attraversato completamente. Assorbo tutto quello che viene fuori, poi un giorno...chissà, potrebbe diventare un progetto artistico. Ora sono come un'auto in folle, capto sensazioni dalla televisione e dai pensieri altrui. Mi chiedi se quando usciremo dall'emergenza saremo tutti più umani? Credo che le persone str...e non cambieranno a meno che non ci sia una trasformazione epocale che dura a lungo nel tempo. Il tempo può diventare uno strumento di cambiamento interessante sul lungo termine. In questo caso chi ha cuore e animo predisposto a essere aperto farà bene. Bisogna ridimensionare e cambiare priorità e valori: il cambiamento è difficile nella coscienza, confido nelle persone aperte di spirito. A quelle persone farà più bene di prima, agli altri spero darà almeno una scossa".



Il Duemila per Paola è stato un anno magico: "Il cambio del millennio alimentava aspettative, sogni e cambiamenti, è stata una svolta anche per Chiara e me che comunque avevamo già un successo importante". Ecco la top ten di Paola





1 Vamos a Bailar - Paola & Chiara

Parlava del sogno delle persone di proiettare la propria vita in un futuro dove la vita ricomincia con una nuova vita. Un nuovo inizio. Tutti a un certo punto sogniamo di ricominciare. Quanti ora pensano di cambiare finita l’emergenza? Ha unito quel sentimento a un ritmo, una melodia e un messaggio.





2 Amoremidai - Paola & Chiara

Un sentimento semplice, capisci che l’amore costruttivo va oltre ogni problema, è così importante il ruolo reciproco nella vita che tutto si può superare. Non ho bisogno di molte altre cose rispetto alla semplicità che tu porti nella mia vita e io nella mia. Tu sei tu.





3 Music - Madonna

Un album pazzesco. Lei arrivava da Ray of Light che proponeva sonorità tutte nuove che le avevano rivoluzionato l’immagine. C'erano dance con archi e linee sinfoniche. Ci domandavamo dopo che avrebbe fatto. E lei cambia produttore e ce l’ha fatta un’altra volta. La musica mette d’accordo tutti, borghesia e ribelli e fa unire tutte le persone che è quello che stiamo vedendo addosso. La musica ha un poter di unione pazzesco.





3 Freestyler - Bomfunk MC’s

Un pezzo one-shot, l'ondata di fine anni Novanta con sonorità hip hop. Una sintesi perfetta drum n bass e jungle…Una bomba quando uscì.





4 Beautiful Day - U2

La mia band rock preferita in assoluto, conosco tutta la loro produzione. E’ un pezzo immortale: ma come hanno fatto? Mi colpì il video all’aereoporto Charles De Gaulle con immagini poderose e un muro di suono che travolge.





5 One More Time - Daft Punk

Altra band che amo da sempre. E’ un pezzo meraviglioso e quando lo ascolti ti vengono in mente solo pensieri positive. Loro sono hitmaker pazzeschi.





6 The Real Slim Shady - Eminem

Il primo pezzo che ha cambiato quel mondo. Io apprezzo ma non conosco cultura Hip Hop. Quando è uscito si è capito che era cambiato qualcosa, come avvenne con i Public Enemy che da bianchi hanno fatto successo con un genere che faceva parte della cultura dei neri. Eminem è un bianco con un flow da afro. Ha cambiato il modo di rappare.





7 Ops I did it Again - Britney Spears

La riconferma dopo il successo del 1999 di ...Baby One More Time. Lei è una star assoluta del pop anni Novanta e Duemila. Non servono parole, si presenta da sola.





8 Let’s Get Loud - Jennifer Lopez

Erano i suoi esordi, nel 1999 pubblico un album fortunato On the 6, precedeva la fine del millennio. Energia pura. Di lei amo che non ha mai avuto cedimenti. A volte senti di persone che non gestiscono l'interiorità quando arriva il successo e diventano macchine da soldi: molti cadono, cedono a droghe e alcol. Lei nasce come corista di Janet Jackson, poi c’è Puff Daddy nella sua vita. Riesce a fare tutto. E’ sempre stata in piedi anche dopo amori turbolenti. Da donna la ammiro molto. E’ una macchina con un’anima che è parte della comunità latina. E' la sintesi di quello che una donna dovrebbe essere.





9 Otherside - Red Hot Chili Peppers

Sono il contrario di Jennifer, loro sono eccessi, casini, si dividono e riprendono, John Frusciante, che è il killer dei riff, che va e viene. Amo Los Angeles e le sue mille contraddizioni e loro rappresentano quella città indipendentemente dalle origini. Nonostante tutto inventano sempre cose pazzesche. Californication il mio album preferito in assoluto e lo ascolto ancora oggi spessissimo. Un disco pieno di bellezza.





10 Don’t tell me - Madonna

E’ parte di un disco perfetto. E’ un omaggio al mondo del country, lei iconica con la camminata e il balletto. Il testo è un po’ disperato: è come chiedere alla pioggia di fermarsi. Quello che fa è così naturale per lei che non può smettere mai, è vitale. E' la musica.