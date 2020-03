Il tour di Willie Peyote è stato ulteriormente posticipato: dopo una prima riprogrammazione delle date di marzo per i mesi di aprile e maggio, ora i suoi fan dovranno aspettare ottobre per recuperare i concerti. Per quanto riguarda la tranche di date estive del “Tourdegradabile” non sono ancora state prese decisioni, ma si naviga a vista in attesa di ulteriori sviluppi e relative disposizioni governative legate all’emergenza Coronavirus.

Le date di Willie Peyote spostate a ottobre: tutte le info

I concerti di Willie Peyote hanno subito più rinvii durante queste settimane instabili. Il tour nei club italiani si è dovuto interrompere e le date di marzo sono state inizialmente posticipate di un mese (tra aprile e maggio 2020), ma ora il posticipo è ancora più cauto e realista. I concerti di Milano, Bologna, Firenze e Roma sono stati spostati all’autunno e si terranno a ottobre. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli, in alternativa è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di Ticketone. Queste le parole di Willie Peyote per dare l’annuncio ai suoi tanti fan: «È un periodo strano, in cui nessuno sa bene cosa fare. Il tour interrotto, la quarantena, il conto dei contagi, dei morti e dei feriti come in guerra ogni giorno. Io ho optato per il silenzio, come forma di rispetto per tutti coloro che hanno problemi un po’ più grandi della noia in questi giorni. Oggi però rompiamo questo silenzio perché vi dobbiamo dare delle informazioni sulle date spostate. Sappiamo che la voglia di muovere il culo sotto un palco può essere tanta, per questo cercheremo di rivederci all’aperto per il “Tourdegradabile”, ma come potete immaginare anche su quello si naviga a vista». Ecco le nuove date del rapper torinese, tutte già sold out in prevendita:

1 ottobre Firenze, Tuscanyhall (recupero data del 13 marzo, già posticipata al 4 maggio)

2 ottobre Roma, Atlantico (recupero data del 12 marzo, già posticipata al 5 maggio)

8 ottobre Bologna, Estragon (recupero data del 7 marzo, già posticipata al 14 aprile)

9 ottobre Bologna, Estragon (recupero data dell’8 marzo, già posticipata al 15 aprile)

11 ottobre Milano, Alcatraz (recupero data del 4 marzo, già posticipata al 6 aprile)

12 ottobre Milano, Alcatraz (recupero data del 5 marzo, già posticipata al 7 aprile)

Il brano “Ogni sera alle 18” per la campagna #teniamocistretti

Willie Peyote ha dato il suo contributo all’iniziativa #teniamocistretti, indetta dalla Bandakadabra in collaborazione con La Stampa, Rete del dono e Specchio dei tempi, per donare fondi agli ospedali torinesi in questo momento di emergenza sanitaria. Una campagna benefica che ha coinvolto musicisti e non solo. Il rapper ha realizzato un brano intitolato “Ogni sera alle 18”, per raccontare con la sua musica i tempi bui che stiamo vivendo. Un esplicito riferimento alla quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile: “ogni giorno alle 18 qua rifanno il conto”. La canzone è stata realizzata, suonando ognuno dalla propria casa, da Frank Sativa, Danny Bronzini, Enrico Allavena, Luca Romeo, Daniel Bestonzo e Dario Panza.