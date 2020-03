Irama, il nuovo singolo è “Milano”: il ricavato in beneficenza

Un singolo a sfondo benefico per Irama, che torna in radio con “Milano” venerdì 27 marzo. Tutti i proventi artistici del brano, un’ode alla sua città che vede la collaborazione di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, saranno infatti destinati all’ospedale Niguarda. Un bel gesto in piena emergenza coronavirus, come ha spiegato l’artista sui suoi canali social. «Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto... c’è una canzone che si intitola “Milano”, Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo. Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani. Adesso che vorrei stare con voi. “Milano” uscirà il 27 marzo e i miei proventi artistici verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano». Il nuovo brano segna il ritorno di Irama sulle scene dopo il successo dell’estate 2019 “Arrogante” e dovrebbe essere inserito nel suo prossimo disco da solista.

Intanto c’è il terzo platino per “Plume”

Intanto, in attesa di un nuovo album che dovrebbe uscier nei prossimi mesi, l’onda lunga del successo continua ad investire il vincitore di Amici. Nei giorni scorsi “Plume”, l’ep di esordio di Irama datato giugno 2018, ha infatti centrato il suo terzo disco di platino, avendo sfondato quota 150 mila copie vendute. Davvero tanta roba per l’artista classe 1995, che continua a cavalcare la sua irresistibile ascesa. Filippo Maria Fanti, questo il suo nome all’anagrafe, ha fatto irruzione sulla scena musicale italiana nel 2016 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con “Cosa resterà”. Il vero trampolino di lancio arriva però partecipando ad Amici di Maria De Filippi: la vittoria nell’edizione 2018 fa da lancio al suo singolo “Nera” e poi al disco “Plume”, che sono subito un grande successo. Nel 2019 la seconda volta a Sanremo, stavolta tra i big, con “La ragazza con il cuore di latta” che chiude al settimo posto, quindi in estate il singolo boom “Arrogante”, tutt’ora il suo maggior successo.

Il testo di “Milano”

Di seguito, il testo completo di “Milano”, nuovo singolo di Irama:

Ehi come stai?

già lo so che stai leggendo e scendi un attimo

quei poeti non muoiono mica tra un'ora

ehi dove vai aspetta un po'

andiamo a bere qualcosa ancora

che stanotte Milano è così bella che non ti perdona

lasciamo tutto com'è

come le strade alle tre

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te

stare con te

stare con te

Ehi come mai sei nervosa

aspetta un po'

e ti mangi le unghie

io mi mangio le parole

stretti sotto un balcone che piove

ehi appoggiati qui

è bagnato l'asfalto ma vedi che fortuna

ci si vede la luna

lasciami tutto di te

come le strade alle tre

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te

e stare con te

e stare con te

E stare con te

e stare con te

e stare con te.