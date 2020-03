Rita Ora, le canzoni più famose

Da “I Will Never Let You Down” a “Let You Love Me”, le canzoni più famose di Rita Ora

Modella, attrice e cantante. In circa dieci anni di carriera, Rita Ora ha conquistato il mondo della musica, è diventata il volto di numerose campagne pubblicitarie e ha intrapreso sia la carriera televisiva che quella cinematografica. Un successo travolgente quello dell’artista britannica di origine albanese che ha venduto più di 18 milioni di singoli in tutto il mondo, ha vinto un MTV Europe Music Awards, un MTV Video Music Awards e ricevuto cinque candidature ai BRIT Award. Due gli album all’attivo a sei anni di distanza uno dall’altro e un terzo progetto discografico (anticipato dal singolo “How To Be Lonely” scritto da Lewis Capaldi) che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Per conoscere meglio la carriera e la discografia di Rita Ora, ecco le cinque canzoni più famose all’attivo:

I Will Never Let You Down

Utilizzata da più brand per le loro campagne pubblicitarie, “I Will Never Let You Down” è una delle canzoni più apprezzate della carriera di Rita Ora e che nasce dalla collaborazione con Calvin Harris, suo ex fidanzato. Pubblicata nel 2014, ha debuttato al primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, diventando il quarto brano dell’artista a raggiungere questo traguardo. Il video su Youtube ha superato quota 160 milioni di visualizzazioni.

Body on me

Con oltre 224 milioni di visualizzazioni su Youtube, il video di “Body on me” è uno dei più visti su Youtube tra quelli pubblicati da Rita Ora. Il brano nasce dalla collaborazione con Chris Brown e non è presente nei due album dell’artista. Uscita nel 2015 doveva rientrare in un progetto discografico, ma alla fine è stata l’ultima canzone pubblicata prima di firmare un nuovo contratto con la Atlantic Records.

For You

In duetto con Liam Payne, “For You” è il tema portante della colonna sonora di “Cinquanta sfumature di rosso”. Uscita nel gennaio 2018 è stata inclusa in “Phoenix”, secondo album di Rita Ora e nell’album di debutto di Payne. Il brano ha raggiunto la top ten nel Regno Unito, in Francia, Norvegia, Svizzera, Austria, Portogallo, Polonia e Belgio, ha inoltre conquistato il primo posto in Germania.

Anywhere

Scritto da Rita Ora, Ali Tamposi, Brian Lee, Alesso, Andrew Watt e Sir Nolan, “Anywhere” è il secondo singolo estratto da “Phoenix”. Il video ha superato 300 milioni di visualizzazioni ed è tra i più visti dell’artista. Il brano ha invece conquistato 12 dischi di platino solo nel Regno Unito e sei dischi d’oro in Italia.

Let You Love Me

“Let You Love Me” è stata pubblicata come quarto singolo dal suo secondo album in studio, “Phoenix”. La canzone ha raggiunto la top ten in diciotto paesi, incluso il Regno Unito. È diventata la tredicesima canzone di Rita Ora a raggiungere la top ten del Regno Unito permettendole di entrare nel Guinness dei primati. Il video del brano è il più visto in assoluto tra quelli dell’artista con oltre 400 milioni di visualizzazioni.