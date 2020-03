Non si fermano le iniziative di Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni così difficili a causa della pandemia di Coronavirus. La coppia ha infatti annunciato un appuntamento imperdibile per oggi 19 marzo alle ore 18. Sarà presente infatti Andrea Bocelli nella classica diretta Instagram dei due e il tenore e cantante italiano promuoverà anche la propria raccolta fondi per l'ospedale di Camerino. La campagna è arriva a toccare quota 30 mila euro ed è sponsorizzata dall'Andrea Bocelli Foundation che ha scelto di sostenere il Covid Hospital di Camerino, una comunità nella quale è stato avviato un progetto di ricostruzione post sisma del 2016. L'obiettivo del flashmob è quello di sensibilizzare le persone ad aiutare nella raccolta fondi per permettere poi alla struttura l'acquisto di materiale sanitario come respiratori e monitor.

Tutti i duetti organizzati da Fedez

Con un video sui social, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la presenza di Andrea Bocelli: “Sarà con noi a cantare sul balcone. Ci ha chiesto di divulgare la sua raccolta fondi. Da oggi i nostri account social sono a disposizione per cercare di aumentare la partecipazione a questa iniziativa benefica”. Da ormai circa dieci giorni l’influencer e il cantante si stanno impegnando nella raccolta fondi per combattere il Coronavirus. Tutto è iniziato con una raccolta fondi per attivare una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Il loro contributo ha permesso di superare quota 4 milioni di euro e già venerdì dovrebbero partire i lavori di collaudo per permettere di avere a disposizione nuovi posti letto. Ogni giorno dal balcone del suo appartamento, Fedez sta dando vita a piccoli spettacoli di intrattenimento per divulgare la raccolta fondi. Dopo aver predisposto un vero impianto audio con tanto di mixer, l’artista ha chiesto l’aiuto di altri colleghi. Tra le persone che hanno partecipato finora all’iniziativa ci sono Emma Marrone che in videochiamata ha cantato insieme a Fedez e Francesca Michielin. I due, attraverso una diretta Instagram, hanno duettato sulle note di “Magnifico”.

La raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez

Intanto sono state pubblicate le prime foto della nuova terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. L’investimento è stato possibile grazie alla raccolta fondi aperta da Chiara Ferragni e Fedez. La struttura sta sorgendo nel luogo che ospitava il campo sportivo dell’ospedale universitario. I soldi raccolti non verranno destinati esclusivamente all’ospedale alle porte di Milano ma serviranno anche per aiutare altri ospedali impegnati nell'emergenza coronavirus, soprattuto quelli di Bergamo. In particolare Chiara Ferragni ha utilizzato i social per mettere in allerta anche tutti gli altri Paesi che hanno sottovalutato l’emergenza Coronavirus (entrando anche in polemica con Kendall Jenner): “In Italia abbiamo fatto lo stesso errore all’inizio, abbiamo pensato fosse solo una semplice influenza per la maggior parte delle persone, ma abbiamo imparato a nostre spese che è molto più di questo. Il Covid-19 potrebbe essere solo una normale influenza per te, ma potrebbe dare complicanze ad un tuo amico, a tuo fratello o - con molta probabilità - a tuo nonno o a tua nonna. Per favore restiamo uniti in questa lotta e non diffondiamo messaggi sbagliati”.