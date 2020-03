Mahmood, il tour europeo rinviato al 2021: le date

Come prevedibile anche Mahmood e il tuo team rimandano il tour in programma nei prossimi mesi in tutta Europa. I concerti sono stati spostati da aprile e maggio 2020 a febbraio e marzo 2021. Tutte le date sono state riprogrammate a causa del complicatissimo momento che sta colpendo tutto il mondo a causa del Coronavirus. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 e grande rivelazione dello scorso anno sarà in tour in Svizzera, Inghilterra, Olanda, Belgio, Parigi, Spagna e Polonia. Ecco tutte le date con il calendario aggiornato e i recuperi previsti:

12 febbraio LOSANNA – LES DOCKS (recupero del 15.05.20)

13 febbraio ZURIGO – KOMPLEX 457 (recupero del 16.05.20)

16 febbraio LONDRA – 02 SHEPERD’S BUSH EMPIRE (recupero del 21.04.20)

18 febbraio AMSTERDAM – MELKWEG (recupero del 20.04.20)

20 febbraio ANVERSA – DE ROMA (recupero del 15.04.20)

21 febbraio PARIGI – BATACLAN (recupero del 19.04.2020)

25 febbraio MADRID – SALA BUT (recupero del 27.04.20)

05 marzo VARSAVIA – PALLADIUM (recupero del 24.05.2020)

Tra le date previste mancano quelle in Germania e a Murcia che non verranno recuperate, mentre i biglietti già acquistati restano validi. La data prevista all’Alcatraz di Milano che avrebbe dato inizio alla leg di concerti sarà invece recuperata il 3 novembre.

Il tour in Italia

Proprio a novembre 2020 Mahmood sarà in tour nei migliori club italiani. Ecco tutte le date in programma:

3 Novembre 2020 Milano – Alcatraz

4 Novembre 2020 Firenze – Tuscany Hall

9 Novembre 2020 Milano – Alcatraz

13 Novembre 2020 Napoli – Casa Della Musica

14 Novembre 2020 Roma – Atlantico Live

17 Novembre 2020 Torino/Venaria – Concordia

19 Novembre 2020 Nonantola (Mo) – Vox Club

21 Novembre 2020 S. Biagio Di Callalta (Tv) – Supersonic Arena

Il 2020 di Mahmood è iniziato con il botto grazie al singolo “Rapide”. Il video ha superato oltre 15 milioni di visualizzazioni e per annunciare il brano il cantautore ha scritto sui social «Ora uno dei pezzi più importanti di me diventerà vostro» suggerendo la metafora con l’emoji di una goccia nei post social promozionali, vale a dire una lacrima, ripresa anche dall’orecchino che indossa nel video. “Rapide” è il primo estratto dal nuovo album del cantautore, in programma per la fine dell’anno a meno di possibili rinvii. Il brano arriva dopo le hit “Soldi” e “Barrio” che hanno confermato tutto il suo talento certificando il suo 2019 da record. Nel 2020 oltre a “Rapide”, Mahmood ha continuano la sua attività da autore e ha scritto “Andromeda”, canzone di Elodie che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020. Precedentemente aveva già scritto “Nero Bali” sempre per Elodie mentre tra le sue ultime creazioni ci sono “Rosa Naturale” per Roshelle e Emis Killa, “L’ultima canzone del mondo” per Chiara e “Cheyenne” per Francesca Michielin.