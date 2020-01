Mahmood, il nuovo singolo è Rapide: ecco il testo

Il testo di “Rapide”, il nuovo singolo di Mahmood che anticipa l’album in arrivo in primavera

A quasi un anno di distanza dal suo sorprendente successo al Festival di Sanremo, Mahmood rilascia un nuovo singolo. “Rapide” è il primo estratto dal nuovo album del cantautore e arriva dopo le hit “Soldi” e “Barrio” che hanno confermato tutto il suo talento. Un 2019 da record per Mahmood che per il nuovo anno ha in programma un album che dovrebbe arrivare in primavera e un tour in Italia e in Europa.

Puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal Love

o forse era un altro locale sono un po’ strano

ti amo solo quando veniamo

quindi perché dimmi mi sputtani in giro dimmi cazzo

ne sai di me

ora vado a divertirmi è una cosa comune

dormire con altre persone

Forse non ci sarò

il venerdì a Loreto se chiami non risponderò

mi ami dimmi di no

tradire fa ridere ti prego non dire no

ora che non ho niente mi difenderò

dalla fiducia che non avevo e non ho

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

sono rapide chiuse nell’iride

che scalerò, scalerò scalerai, scalerò

come non lo so

dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes

prendere un treno per che ne so

questa notte mi perdonerò

nelle tue rapide non cadrò

Cosa farai

se alle spalle lascerai Milano

chi prenderà la stanza bianca al primo piano

non ci pensare

il ricordo è peggio dell’Ade

ripenso a quei pomeriggi al lago fumando e cantando piano

mi chiedo se ritornerai

nonostante i miei mille guai

mi chiedo se ritornerai

ah

con il solito paio di Nike

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

sono rapide chiuse nell’iride

che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

come non lo so

dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes

prendere un treno per che ne so

questa notte mi perdonerò

nelle tue rapide non cadrò

Se ti chiedo di venire al mio compleanno mi dici che

sul mio ultimo messaggio ci hai messo sopra una lapide

quanti viaggi che ci mancavano biglietti comprati all’ultimo

lasciati sopra quel tavolo

ora credimi se non ho più la paura di dirti

che ho la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi

non era niente lo giuro

ma come si può chiamare futuro

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

sono rapide chiuse nell’iride

che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

come non lo so

dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes

prendere un treno per che ne so

questa notte mi perdonerò

nelle tue rapide non cadrò

nelle tue rapide non cadrò.

Il tour di Mahmood

Mahmood si esibirà nelle più grandi città del Vecchio Continente dopo la data d’apertura all’Alcatraz di Milano per poi tornare a novembre in Italia.

Queste le date in programma: