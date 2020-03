E' in arrivo il singolo con videoclip, dal titolo Ti ti ti, estratto dal nostro primo disco omonimo (uscito il 21 febbraio per 800A Records) dal titolo Angelo Daddelli & i Picciotti. Io e la mia piccola orchestra folk, composta da me, Angelo Salvatore Daddelli (voce, chitarra, friscalettu, flauto dolce), da Mattia Franchina (contrabbasso, cori), Nino Nobile (mandolino, mandola, chitarra, cori), Marco Macaluso (fisarmonica, cori) e Alessio Oliva (percussioni, cori) abbiamo realizzato questa canzone e questo videoclip (regia di Corrado Fortuna) prendendo spunto dal dramma di chi è costretto a vivere lontano dalla propria terra, in una limitazione dalle cose e dagli affetti più cari che fino a un certo momento della nostra vita ci sono appartenute e a cui dobbiamo improvvisamente rinunciare. Penso a tutti i siciliani che tuttora emigrano per studiare o per poter lavorare, ma penso anche alla situazione di straordinaria privazione che stiamo vivendo in questi giorni.

Ci hanno insegnato a vivere l’emigrazione forzata dalla nostra terra (con conseguente suo spopolamento e impoverimento) come un destino ineluttabile e a tollerarla come un male normalizzato. Ma così non è, vogliamo accendere una luce per evidenziare questo fenomeno drammatico e che molti fanno finta di non vedere, in primis gli attori della nostra politica siciliana.

Ti ti ti si alza come un grido di speranza attraverso il ritorno alle proprie radici e alle relazioni che ci portiamo nel cuore, in primis quella con la nostra terra. È apparentemente una storia di distacco e di distanza, ma il finale ci rivela che la possibilità di un futuro luminoso è sempre nelle nostre mani; questo è il messaggio più importante che oggi mi sento di donare alle persone che stanno facendo un enorme sacrificio costrette a casa. Forza!”

Il videoclip, prodotto da 800A Records con la collaborazione della la società di produzione Club Silencio e del Comune di Palma di Montechiaro, è un omaggio alla Sicilia e in particolare e alla comunità di Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo, dove è stato interamente realizzato e paese che mi ha donato i natali.

Questa canzone fa parte del nostro album d’esordio, composto otto brani - tra inediti e canti della tradizione popolare siciliana - potenti e viscerali capaci di restituire l’essenza dell’identità siciliana. Un disco che si pone l’obiettivo di attualizzare la musica che è appartenuta e appartiene alla storia della nostra Sicilia, che è stata anche punto di riferimento per le altre regioni dell’Italia meridionale e spesso anche fonte di ispirazione per diversi compositori come ad esempio Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, o altri grandi nomi, che inclusero nelle loro composizioni la danza siciliana per la stesura di composizioni più grandi.

Questo anche attraverso l’utilizzo esclusivo di strumenti acustici quali chitarra classica, contrabbasso, mandolino, mandola, tamburello, cianciane (cembali), fisarmonica, marranzano (scacciapensieri) e il friscalettu (il flauto di canna, che caratterizza le tarantelle siciliane e tutti gli altri brani “Friscati”,) strumento millenario e autoctono della Sicilia, derivante, ed evoluzione stessa, del flauto greco che accompagnava i primi componimenti poetico-musicali occidentali: il risultato è una musica senza tempo, capace di restituire l’essenza dell’identità siciliana.