Coldplay, fuori il nuovo ep “Reimagined”

Non sta fermo un attimo il buon Chris Martin. L’ultimo album dei Coldplay, “Everyday Life” è uscito appena lo scorso 22 novembre che li ritroviamo già con un nuovo ep dal tiolo “Reimagined”. In realtà, non si tratta solo di un nuovo disco ma un progetto musicale a tutto tondo. Innanzitutto, cambia la formazione dei Coldplay per questo progetto: con Chris Martin resta solo Jonny Buckland mentre si aggiungono tre coristi e un gruppo d’archi. E poi la tracklist, che si compone di sole tre canzoni, “BrokEn”, “Champion of the World” e “Cry Cry Cry”, tutte già presenti in “Everyday Life” ma reintrepretate in chiave acustica. All’interno del disco, che sarà venduto solo su Apple Music, ci saranno anche un contributo video di circa nove minuti e, tra una esecuzione e l’altra, anche delle interviste esclusive.

L’ultimo singolo “Champion of the World” e il successo di “Everyday Life”

Proprio una delle tre canzoni contenute in “Reimagined” è anche il quarto singolo estratto da “Everyday Life”: si tratta di “Champion of the World” ed è stato rilasciato lunedì 24 febbraio. Penultima traccia dell'ultimo album della band britannica, il brano è caratterizzato da un campionamento di “Los Angeles Be Kind” degli Owl John, oltre a una citazione del film “E.T. l'extra-terrestre” contenuta nella sezione finale. Il testo, invece, è di carattere ottimista e cita vari eventi, tra cui un incontro di boxe duramente vinto o un maestoso giro in bicicletta. Il brano era stato inizialmente reso disponibile per l'ascolto dal gruppo il 20 novembre 2019, ossia due giorni prima dell’uscita dell’album, insieme a un lyric video. “Everyday Life”, ottavo album in studio dei Coldplay, si sta intanto confermando un successo all’altezza delle aspettative, toccando la numero 1 degli album più venduti in decine e decine di paesi: Argentina, Australia, Belgio, Francia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera e Ungheria solo per citare i più importanti. In Italia si è spinto invece fino alla numero 3, conquistando anche un disco d’oro avendo sfondato le 25 mila copie vendute.

Niente tour finché non sarà a impatto zero

All’orizzonte per i Coldplay non si vede nessun tour, almeno per ora. E il motivo è chiaro, lo aveva spiegato proprio Chris Martin ai microfoni della BBC qualche mese fa: «Ci stiamo prendendo del tempo per vedere come il nostro tour possa essere attivamente benefico – diceva Martin – tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro mestiere. Il nostro prossimo tour sarà la migliore versione possibile di un tour come quello precedente dal punto di vista ambientale. Resteremmo delusi se non fosse privo di emissioni. Abbiamo fatto un sacco di grandi tournée. Come possiamo rivoltare la cosa in modo che non si tratti solo di prendere ma anche di dare?». Una risposta la band non è riuscita ancora a trovarla, per cui per il momento non ci sono date in programma da qui al futuro prossimo e l’ultimo live resta quello di lancio dell’album dello scorso 22 novembre ad Amman. Chissà che però la stagione estiva non veda il gruppo tornare in pista, magari anche in Italia.