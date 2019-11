Le prime luci dell’alba, i violini che si accordano, le voci che si riscaldano e la cittadella antica di Amman, capitale giordana, a fare da sfondo naturale. È stato presentato con un concerto dal vivo il nuovo album dei Coldplay, “Everyday Life”, uscito all’alba del 22 novembre in tutto il mondo e su tutte le piattaforma streaming. Per l’occasione la band di Chris Martin, che ieri ha annunciato la sospensione del tour per motivi ambientalisti, ha deciso di suonare live i brani dell’album in uno dei luoghi iconici della città giordana.

Nuovo live nel pomeriggio

Il mini-concerto, iniziato alle 5 del mattino (ora italiana) è proseguito per circa mezz’ora per presentare le canzoni di "Sunrise" - la prima metà dell'album - e sarà ripetuto nel pomeriggio quando il Sole starà per calare, verso le 15, per presentare "Sunset" - la seconda metà dei brani -. Come ha spiegato la stessa band sui propri account social, nel secondo live verranno presentate tutte le altre tracce, sempre con strumenti e coro di accompagnamento.

L’album in digitale, cd e vinile

Il nuovo album dei Coldplay è uscito in tre versioni: digitale, cd e in vinile. La band è arrivata ad Amman qualche giorno fa e ha fatto diverse prove nel sito archeologico della città vecchia prima del concerto-evento. Giovedì pomeriggio, nell’anfiteatro romano, c’è stata anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione, con tutta la band presente. “Alcuni amici ci dicono che l’album è già in prima posizione su itunes in 54 Paesi – si legge in una Instagram story uscita in mattinata – Grazie per il vostro supporto”.