Tove Lo, annunciato concerto a Milano

di Matteo Rossini

Dalla Svezia al tetto del mondo con una nomination ai Grammy Awards 2020, Tove Lo è una delle artiste più poliedriche e rivoluzionarie della scena discografica internazionale. La voce di “Talking Body” ha appena annunciato un concerto a Milano, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tove Lo: la regina dark del pop svedese

È il 2013 quando Ebba Tove Elsa Nilsson, questo il nome all’anagrafe, esplode mediaticamente grazie al singolo “Habits (Stay High)”, il resto è storia. Il brano conquista subito pubblico e critica che si innamorano dello stile della cantante che mescola sonorità pop ad arrangiamenti elettronici e testi dalle sfumature dark.

Il disco “Queen of the Clouds” scala le classifiche di tutto il mondo guadagnando un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie solo su suolo a stelle strisce grazie anche al successo del singolo “Talking Body”.

Negli anni successivi Tove Lo (qui potete trovare tutte le foto più belle della popstar) continua la sua scalata verso l’Olimpo della musica, tra i brani più celebri come solista “Cool Girl” e "True Disaster”, mentre per quanto riguarda le collaborazioni “Close” con Nick Jonas, “Heroes (We Could Be)” con il DJ svedese Alesso e “Desire” con il gruppo britannico Years & Years.

Pochi giorni fa l’artista è stata protagonista dei prestigiosi Grammy Awards grazie alla nomination “Best Video” per il brano "Glad He's Gone”.