Willie Peyote è tornato in tour per presentare al pubblico il suo nuovo album “Iodegradabile”. Tra le prossime tappe in calendario, il rapper si esibirà nella sua città natale, Torino, con quattro date in programma al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Gli appuntamenti sono per le serate del 19, 20, 21 e 22 febbraio; questi ultimi tre concerti hanno già registrato il tutto esaurito, mentre restano ancora pochissimi biglietti disponibili per il primo show, mercoledì 19 febbraio. Ecco tutte le info per arrivare preparati al live di Willie Peyote e la possibile scaletta del concerto.

Willie Peyote a Torino: tutte le info sui quattro concerti di Venaria Reale

Lo scorso 14 febbraio 2020 ha preso il via il tour di Willie Peyote. Il rapper e cantautore torinese porterà la sua musica sui palchi dei più importanti club di tutta Italia; gli show saranno l’occasione per ascoltare il nuovo album “Iodegradabile” per la prima volta in versione live. Nella sua città, Torino, sono in programma ben quattro date: 19, 20, 21 e 22 febbraio nella cornice del Teatro della Concordia a Venaria Reale. I concerti del 20, 21 e 22 febbraio sono già sold out, ma su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati) sono ancora disponibili pochi biglietti per l’appuntamento di mercoledì 19 febbraio. Il prezzo del biglietto è di 20 euro + diritti di prevendita, posto unico. Tutti i prossimi live di Willie Peyote, in programma per il tour invernale 2020, hanno già registrato il tutto esaurito. L’orario di apertura delle porte al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) è fissato per le 19:00, mentre il live inizierà alle ore 21:30.

La possibile scaletta del concerto

Durante i live 2020 Willie Peyote presenterà al pubblico le nuove canzoni contenute nel suo album “Iodegradabile”, uscito lo scorso 25 ottobre per Virgin Records. In scaletta, pertanto, saranno sicuramente presenti diversi brani tratti da quest’ultimo capitolo discografico, tra cui i singoli “La tua futura ex moglie”, “Mango” e “Quando nessuno ti vede”, e altre tracce come “Cattività” e “Che peccato”. Il rapper porterà in scena anche i suoi precedenti successi che hanno scandito la sua carriera, brani tutti da cantare come “C’era una vodka”, “Willie Pooh”, “Ottima scusa”, “Metti che domani”, “Che bella giornata” e tanti altri. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Willie Peyote durante i precedenti concerti del tour 2020; ricordiamo che le canzoni presentate a Torino potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

Intro (registrazione) Mostro I cani Glory hole Catalogo Il bombarolo (Fabrizio De André cover) Miseri L’outfit giusto Vengo anch’io (Enzo Jannacci cover) Portapalazzo Le chiavi in borsa Wille Pooh Dettagli Quando nessuno ti vede Dang! (Mac Miller cover) Metti che domani L’effetto sbagliato Around the world (Daft Punk cover) Che peccato Cattività Tmvb Io non sono razzista ma C’era una vodka La tua futura ex moglie Ottima scusa Semaforo

Encore: