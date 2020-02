Sanremo 2020: anche Ghali tra gli ospiti

Si arricchisce sempre di più il cast di Sanremo 2020: il super ospite italiano della serata di venerdì 7 febbraio sarà Ghali. L’annuncio è arrivato proprio nella settimana in cui il suo brano in featuring con Salmo, “Boogieman”, ha conquistato il primo posto nella classifica Top Singoli della FIMI. Il rapper presenterà sul palco dell’Ariston un medley delle sue canzoni più amate e il secondo singolo estratto dal nuovo album “DNA”, in uscita il prossimo 20 febbraio.

Ghali: gli ultimi progetti e “il concerto a Milano”

Ghali sta per pubblicare “DNA”, secondo disco in studio della sua carriera, in uscita il 20 febbraio 2020. L’album è stato anticipato dal singolo “Boogieman”, realizzato in featuring con Salmo e già al primo posto della classifica ufficiale FIMI. Lo scorso novembre, il rapper aveva già condiviso un ulteriore brano che farà parte di “DNA”: “Flashback”. La tracklist del nuovo disco è già stata svelata ed è composta da 15 pezzi, con tre featuring ancora da svelare oltre alla collaborazione con Salmo. Ghali si esibirà in tre concerti al Fabrique di Milano, la sua città, uniche date italiane: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio 2020. Ai fan che hanno chiesto spiegazioni su questa scelta di esibirsi solo a Milano, l’artista ha promesso che capiranno il perché a tempo debito. I biglietti per assistere agli show stanno volando e sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Intanto, nella serata di venerdì 7 febbraio il rapper milanese salirà sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite italiano: in programma un medley delle sue hit e la performance del secondo singolo estratto da “DNA”. Ecco qui la tracklist del nuovo album di Ghali:

Giù X Terra Boogieman (feat. Salmo) DNA Good Times Jennifer ‪22:22 Fast Food Marymango Flashback Combo Extasy Barcellona Cuore A Destra Scooby Fallito

Gli ospiti di Sanremo 2020

Oltre a Ghali, in occasione del Festival di Sanremo 2020 vedremo salire sul palco dell’Ariston tanti altri ospiti italiani ed internazionali, tra cui Lewis Capaldi, Mika, Roberto Benigni, Massimo Ranieri e tanti altri. Tiziano Ferro e Fiorello saranno presenti sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate del Festival. Ecco le apparizioni di ogni serata: