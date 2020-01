Ghali, il nuovo singolo "Boogieman" con Salmo: il testo

A distanza di tre anni dall’ultimo album, Ghali sta per pubblicare il suo nuovo progetto discografico. La data fissata è il 20 febbraio, nel frattempo ha da poco fatto conoscere il secondo singolo “Boogieman” che vede la collaborazione di Salmo. Il brano arriva dopo l’uscita di “Flashback”, un vero e proprio ritorno al passato con un testo travolgente e una biografia in versi che si lega a doppio filo con il suo passato, segnato dall’abbandono del padre. Ad inizio gennaio al Gate di Milano Ghali aveva fatto ascoltare in anteprima la canzone “Boogieman” in una serata in console insieme al suo dj Dev e in compagnia di Salmo e Gemitaiz. Il dj set era stato apprezzato da tutto il pubblico presente e sui social sono stati pubblicati numerosi video dove si poteva ascoltare parte della canzone “Boogieman”. Si tratta della prima collaborazione tra i due artisti, sempre attratti dalla sperimentazione e dall’innovazione.

Il testo del brano “Boogieman”

Questo il testo di “Boogieman”, nuovo singolo di Ghali in collaborazione con Salmo:

A Baggio quando piove, piove un botto (un botto)

Esco con lei, metto il pigiama sotto (sotto)

Ma non perché ci devo andare a letto

È che quando sto giù un botto non basta il giubbotto

Mentre ballavo ho perso la pazienza (oh-oh)

Deve essermi caduta dalla tasca (yeah, yeah)

E chi mi sta vicino la calpesta

E, cazzo, questo drink è solo acqua

Credi in Dio? (seh) Ti piace Beyon’? (‘cé)

Andresti a Rio? (seh) Ma dici io e te?

Nell’ozono ci sta un buco e tu ti chiedi perché (yeah, yeah)

Le cazzate che tu dici inquinano pure me (pure me)

Boogieman

Spegni queste nuvole (yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Mhm, yeah) Mhm, ma non è cool

In Sardegna il sole picchia forte, sembro su Marte

Appeso ai fili elettrici come le scarpe (uoh)

Faccio una canna sotto il sole e volo su un charter

Potrei morire e vedere chi c’è dall’altra parte

Mi piaci se ti muovi tipo “I Love It” (yeah)

C’è chi in bagno fa una pista più di Cairoli (yeah)

C’è chi è bravo a cantare solo se fa i nomi

Non torniamo a casa zombie tipo Nairobi

Giuro, una di queste sere

Chiudo e smetto quando voglio

Sto sul fondo del bicchiere

Ma di quello mezzo vuoto

Frate’, vengo in pace (oh), cambio mille facce (oh)

Chiama il vecchio Salmo e digli che mi dispiace (scusa)

Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato

E mi piace

Boogieman

Spegni queste nuvole (yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Mhm) Mhm, ma non è cool

Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me (yeah, yeah)

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool.